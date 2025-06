Wie können Schulen und Hochschulen Biosignale verständlich und praxisnah unterrichten – ohne Labor-Infrastruktur?

Naturwissenschaftlich-technische Bildung lebt von Praxisnähe. Doch gerade wenn es um komplexe Themen wie Biosignale geht, stoßen viele Bildungseinrichtungen an ihre Grenzen: Die benötigte Technik ist teuer, aufwendig im Aufbau und oft nicht für den flexiblen Einsatz im Unterricht geeignet. Dabei sind Elektrokardiogramme (EKG), Muskelaktivitäten (EMG) oder Hautleitfähigkeit (EDA) längst nicht mehr nur Inhalte für Forschung und Medizin – sie gehören heute zur Grundausstattung einer modernen MINT-Ausbildung.BITalino wurde speziell für Bildungszwecke entwickelt und ermöglicht es Schulen und Hochschulen, echte Biosignale mit einfach zu bedienender Hard- und Software zu erfassen, zu analysieren und zu verstehen. Egal ob im Biologie-, Informatik- oder Technikunterricht: BITalino schafft unmittelbare Aha-Erlebnisse und verknüpft theoretisches Wissen mit praktischer Anwendung.Die Plattform funktioniert nach dem Baukastenprinzip: Verschiedene Sensoren, z. B. für Herzaktivität, Muskelspannung oder elektrodermale Reaktionen, lassen sich frei kombinieren. Die Datenübertragung erfolgt per Bluetooth, die Auswertung mit der benutzerfreundlichen Software– ganz ohne Programmierkenntnisse.Schüler:innen und Studierende lernen nicht nur abstrakte Prinzipien, sondern erforschen Biosignale an sich selbst – in ihrem eigenen Tempo, mit ihren eigenen Fragen. Das fördert das Verständnis, weckt Neugier und ermöglicht differenzierte Lernerfahrungen. Dozierende können Unterrichtseinheiten flexibel gestalten, Experimente vorbereiten oder auch kreative Projekte zulassen – von der Stressmessung bis zur Entwicklung eigener Biofeedback-Systeme.Ob in der Schule, Hochschule oder Fernlehre: Die sofort einsetzbarenoder das umfangreichemachen den Einstieg leicht – selbst ohne Vorerfahrung mit Biosignaltechnik. Dank offener Schnittstellen sind die Geräte zudem kompatibel mit Arduino und anderen Plattformen – ideal für weiterführende Projekte in den Ingenieurwissenschaften.BITalino macht aus abstrakten Signalen greifbare Bildung. Es vereinfacht die Vermittlung komplexer Inhalte, bietet praxisnahe Lernszenarien und fördert die technische Kompetenz der nächsten Generation.