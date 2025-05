Wie können Kinder mit Entwicklungsverzögerungen gezielt gefördert werden?

Wenn Kinder Schwierigkeiten beim Sprechen, Zuhören, Konzentrieren oder in der Bewegungskoordination haben, stehen Eltern, Pädagoginnen und Therapeutinnen häufig vor einer komplexen Aufgabe:Entwicklungsverzögerungen betreffen viele Bereiche und treten individuell sehr unterschiedlich auf. Umso wichtiger sind flexible, anpassbare Trainingslösungen, die auf mehrere Entwicklungsfelder gleichzeitig wirken können.Ein vielversprechender Weg ist die, also die gleichzeitige Ansprache verschiedener Sinne. Studien zeigen, dass Kinder mit Lernschwierigkeiten, Sprachverzögerungen oder sensorischen Integrationsproblemen besonders gut auf Trainingsformen reagieren, die Hören, Bewegung und Sprache kombinieren. Genau hier setzt das neuean:Dasist ein akustisches Trainingsgerät, das mithilfe von Knochenleitung die eigene Stimme direkt ans Innenohr überträgt. Gleichzeitig moduliert ein Filtersystem den Klang in Echtzeit. So wird die Stimme klarer und präsenter wahrgenommen – ein Effekt, der diefördern kann.Kinder nutzen Forbrain® z. B. beim lauten Lesen oder Sprechen – wenige Minuten täglich reichen oft aus, um spürbare Fortschritte zu erzielen. Das Training ist intuitiv, nicht überfordernd und lässt sich leicht in bestehende Fördermaßnahmen integrieren.Ergänzt wird das Hörtraining durch, ein tragbares Headset mit speziell gefilterter Musik und einem strukturierten Bewegungsprogramm. Rhythmus, Tonhöhe und Klangdynamik werden so angepasst, dass sie gezielt das Gehirn stimulieren. Über Luft- und Knochenleitung gelangen diese Impulse besonders tief ins zentrale Nervensystem.Parallel zur Musik werden Bewegungsübungen durchgeführt, die über eine begleitende App angeleitet werden. Mehr als 50 Übungen stehen zur Verfügung, abgestimmt auf unterschiedliche Fähigkeitsstufen. Das Programm ist aufmit jeweilsausgelegt und fördert unter anderemDas Besondere an diesem Ansatz: Beide Trainingsgeräte sind nicht nur technisch innovativ, sondern auch. Sie können einzeln oder kombiniert genutzt werden, lassen sich in Therapiepläne einfügen oder unabhängig davon im häuslichen Alltag einsetzen. Zielgruppe sind Kinder ab drei Jahren – mit oder ohne Diagnose –, die gezielt gefördert werden sollen.Die Grundlage beider Systeme ist wissenschaftlich fundiert.wird bereits in vielen Ländern in der Sprachförderung, Ergotherapie und Lerntherapie eingesetzt.basiert auf der international etablierten, einer neurosensorischen Stimulationstechnik, die in über 75 Ländern Anwendung findet.Kinder mit Entwicklungsverzögerungen profitieren oft besonders von einer gezielten, regelmäßigen Stimulation – sei es auditiv, motorisch oder sprachlich. Das SOUNDSORY® + FORBRAIN® Kombi-Set verbindet all diese Elemente in einem durchdachten Konzept, das Entwicklung sanft, aber wirksam begleiten kann.