Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1028591

MindTecStore Europa Gottlieb-Daimler-Str. 13 35440 Linden, Deutschland http://www.mindtecstore.com
Ansprechpartner:in Herr Hans-Georg Bieschke +49 6403 6099332
Logo der Firma MindTecStore Europa

Wie kann Atmung dabei helfen, Stress zu reduzieren und das Wohlbefinden zu stärken?

Drei innovative Atemlösungen aus der Neurotechnologie zeigen, wie gezieltes Atemtraining Körper und Geist positiv beeinflussen kann – im Alltag, Beruf oder in Phasen mentaler Belastung.

(lifePR) (Linden, )
Atmung als Schnittstelle zwischen Nervensystem und Psyche

Die Atmung ist eine der wenigen Körperfunktionen, die sowohl unbewusst abläuft als auch willentlich beeinflussbar ist. Gerade in stressbelasteten Situationen verändert sich der Atemrhythmus spürbar – flacher, schneller und unregelmäßiger. Genau hier setzt modernes Atemtraining an. Durch gezielte Atemführung lässt sich das autonome Nervensystem beruhigen und die eigene Stressregulation aktivieren. Wissenschaftlich begleitet und technologisch unterstützt, wird die Atmung so zu einem praxistauglichen Mittel der Selbstregulation.

Kompaktes Atem-Tool mit neuropsychologischem Ansatz

Mit dem handlichen MindMind BiBi Buddy steht ein intuitives Atemgerät zur Verfügung, das auf vier bewährten Atemtechniken aus Psychologie und Neurowissenschaft basiert. Die Auswahl erfolgt per Knopfdruck, das Training wird durch einfaches Schütteln gestartet. Die unterschiedlichen Programme – darunter Resonanzatmung, Bauchatmung oder Boxatmung – verfolgen je nach Bedarf das Ziel, Entspannung, Konzentration oder emotionale Stabilität zu fördern.

Der BiBi Buddy ist mobil einsetzbar und ohne Vorkenntnisse sofort nutzbar. Durch die gezielte Führung der Atemfrequenz wird das parasympathische Nervensystem aktiviert – der Körper kommt zur Ruhe, der Geist wird klarer. Die Wirkung kann sich bereits nach wenigen Minuten einstellen. Die kompakte Form und die hochwertige Verarbeitung machen das Tool zu einem verlässlichen Begleiter in Alltag, Beruf oder unterwegs.

Strukturierte Atemführung durch vibrotaktile Impulse

Der neoflo Atemgürtel unterstützt die natürliche Bauchatmung mit sanften, rhythmischen Vibrationen, die intuitiv zur bewussten Atemführung anregen. Die Kombination aus Atemtraining und Herzrhythmusregulierung basiert auf bewährten Verfahren zur Stressbewältigung und findet Anwendung in Alltag, Beruf und Schlafvorbereitung. Sieben individuell wählbare Programme ermöglichen eine gezielte Anpassung an persönliche Bedürfnisse – etwa zur Entspannung am Abend oder für neue Energie während fordernder Phasen.

Das Design ist kompakt und angenehm zu tragen, wodurch sich der Gürtel unauffällig auch beim Sitzen oder Lesen nutzen lässt. Die Konzentration bleibt dabei vollständig auf den Atem gerichtet, da auf visuelle oder akustische Reize verzichtet wird. Mit seiner automatisierten 20-Minuten-Struktur eignet sich der neoflo ideal für tägliches Atemtraining ohne Ablenkung.

Biofeedback für ein neues Atembewusstsein

Das Mindfield eSense Respiration ist ein präzises Atemmessgerät für Biofeedback-Training, das eine objektive Rückmeldung über Atemmuster und Atemtiefe liefert. Über einen Sensor am Brustgurt werden die Atemdaten erfasst und in Echtzeit per App auf dem Smartphone oder Tablet visualisiert. Anwender können ihr Atemverhalten analysieren und durch individuelle Trainingsprogramme verbessern. Die App bietet zahlreiche Atemübungen, frei einstellbare Intervalle sowie die Möglichkeit, Trainingsfortschritte statistisch auszuwerten. Die Rückmeldung in Form von Kurven, Werten und Echtzeit-Verläufen hilft dabei, ein differenziertes Bewusstsein für den eigenen Atem zu entwickeln – und langfristig zu regulieren.

Der eSense Respiration eignet sich für Einsteiger ebenso wie für professionelle Anwender im Bereich Coaching, Biofeedback oder Entspannungstraining. In Verbindung mit dem eSense Skin Response wird zusätzlich die Reaktion der Haut auf Stress gemessen, was ein noch tieferes Verständnis der individuellen physiologischen Prozesse ermöglicht.

Technologiegestützte Atemregulation im Alltag

Ob zur Stressbewältigung, Schlafunterstützung oder als Bestandteil eines ganzheitlichen Gesundheitskonzepts – moderne Atemgeräte bieten eine wirkungsvolle Möglichkeit, Achtsamkeit und körperliche Regulation miteinander zu verbinden. Alle drei Produkte – der BiBi Buddy, der neoflo Atemgürtel und das eSense Respiration-System – folgen einem wissenschaftlich fundierten Ansatz, der auf die Stärkung der Selbstregulation und des inneren Gleichgewichts abzielt. Ihre Anwendung ist flexibel, individuell anpassbar und fördert eine gesunde, bewusste Atemroutine.

Erhältlich im MindTecStore

Alle vorgestellten Atemlösungen sind im MindTecStore erhältlich – einzeln oder im vergünstigten Bundle mit ergänzender Biofeedback-Technologie. Weitere Informationen zu Geräten, Anwendungsmöglichkeiten und technischen Details stehen online bereit.

Über den MindTecStore

Der MindTecStore zählt zu den führenden europäischen Anbietern für neurotechnologische Geräte zur Förderung von Wohlbefinden, Selbstregulation und mentaler Gesundheit. Das Sortiment umfasst zertifizierte Produkte für Biofeedback, Atemtraining, Neurofeedback und Wearables, die sowohl im privaten als auch professionellen Umfeld eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf evidenzbasierte Lösungen und nutzerfreundliche Technik unterstützt der MindTecStore Menschen dabei, ihre mentale und körperliche Balance eigenverantwortlich zu verbessern.

Website Promotion

Website Promotion
MindTecStore - der Technolgien-Shop für mehr körperliche und mentale Gesundheit

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.