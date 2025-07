Wie gelingt eine mobile EKG-Diagnostik ohne Kompromisse bei Präzision und Effizienz?

Ob im: Bei EKG-Messungen außerhalb der Praxisräume zählt jede Sekunde – und jedes Gramm. Das Lepu NEO EKG S120 ist speziell für solche Einsätze entwickelt worden und wirdgeliefert. Das kompakte System ermöglicht eine professionelle, präzise Herzstrommessung auch unter erschwerten Bedingungen vor Ort. Diagnostik, Dokumentation und sicherer Transport sind optimal aufeinander abgestimmt – für medizinisches Fachpersonal,und dabeimachen will.Das EKG-Gerät selbst überzeugt durch ein leichtes, robustes Design mit großem 7-Zoll-Touchscreen und. Mit moderner Technologie wiebietet es. Die integrierte Kamera für Barcode-Erfassung vereinfacht die Patientenverwaltung, während WLAN- und USB-Schnittstellen eine reibungslose Datenübertragung in Klinik- oder Praxis-IT ermöglichen.Der im Set enthalteneund ermöglicht– ohne Zusatzgeräte, ohne Wartezeit. Die Ausdrucke erfolgen gruppenweise aus den 12 Ableitungen, während die vollständige Aufzeichnung digital gespeichert wird. Ideal für Hausbesuche, Notfalleinsätze oder mobile Dienste, die sofortige Befunde benötigen.Für den mobilen Einsatz ist nicht nur die Funktionalität entscheidend, sondern auch die Transportfähigkeit. Die mitgelieferteschützt das gesamte Set zuverlässig – stoßabsorbierend, wasserabweisend und mit Fächern für Zubehör wie Elektroden oder Kabel. So ist alles kompakt organisiert, schnell griffbereit und vor Umwelteinflüssen geschützt.Neben der soliden Grundausstattung bietet das Lepu NEO EKG S120 zusätzlich die Möglichkeit, einezu integrieren. Damit lassen sich E. Auch in Bezug auf IT-Kompatibilität ist das Gerät zukunftssicher: Exportformate wie DICOM, HL7 und PDF sorgen für nahtlose Systemintegration.Dasist i m MindTecStore erhältlich. Der Fachhändler für medizinische Diagnostiksysteme steht für geprüfte Qualität, fundierte Beratung und zuverlässigen Support. Jedes Produkt ist auf den professionellen Einsatz ausgerichtet und entspricht höchsten medizinischen Standards.