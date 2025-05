Wie fühlt es sich an, wenn deine Sprache nicht verstanden wird?

Für viele Gehörlose ist diese Frage keine theoretische. In einer Welt, in der Lautsprache den Alltag dominiert, stoßen Menschen mit Hörbeeinträchtigungen regelmäßig an Kommunikationsgrenzen – ob beim Arztbesuch, im Job oder beim Einkauf. Der Welttag der sozialen Kommunikationsmittel erinnert daran, wie zentral Kommunikation für gesellschaftliche Teilhabe ist – und wie wichtig technische Innovationen, die Barrieren abbauen.Mit dem BrightSign Handschuh gibt es nun ein Hilfsmittel, das die Verständigung auf ein neues Niveau hebt. Der smarte Handschuh übersetzt Gebärdensprache in Echtzeit in gesprochene Sprache – und das nicht nur in einer, sondern in über 40 verschiedenen Sprachen. Für Gehörlose bedeutet das mehr Unabhängigkeit und die Möglichkeit, in sozialen Situationen selbstbestimmt zu kommunizieren – ohne auf eine Dolmetscherperson angewiesen zu sein., sagt Daniel M., der den BrightSign-Handschuh seit einigen Monaten im Alltag nutzt.Ein entscheidender Vorteil von BrightSign: Der Handschuh ist nicht auf standardisierte Gebärdensprachen beschränkt. Mit seinem integrierten Trainingsprogramm kann er auf persönliche Gebärdenvariationen angelernt werden – ein wichtiger Punkt, denn Gebärdensprache ist genauso individuell wie ihre Nutzerinnen und Nutzer. Ob ASL, DGS oder eine eigene Gebärdenvariante – BrightSign lässt sich flexibel anpassen.Die begleitende App, anpassbare Stimmen, variable Sprachgeschwindigkeiten und sogar Übersetzungen von Antworten in Textform machen aus dem BrightSign-Handschuh mehr als ein reines Übersetzungstool. Er ist eine Kommunikationshilfe, die sich an die Bedürfnisse der Nutzer anpasst – nicht umgekehrt.Gerade am Welttag der sozialen Kommunikationsmittel wird deutlich: Kommunikation ist ein Menschenrecht. Technologien wie BrightSign machen es möglich, dass dieses Recht auch für Gehörlose stärker verwirklicht wird. Noch ist der Weg zur vollständigen Barrierefreiheit lang – aber mit jedem innovativen Schritt wie diesem wird er ein Stück kürzer.