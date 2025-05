Wie Neurowissenschaft die Arbeitsplatzgestaltung verändert

Die Gestaltung von Arbeitsplätzen spielt eine zentrale Rolle für die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden von Mitarbeitenden. Eine neurowissenschaftliche Studie des Neurotechnologieunternehmensin Zusammenarbeit mit dem Immobilienkonzernliefert nun konkrete Daten darüber, wie sich unterschiedliche Büroumgebungen kognitiv und emotional auswirken. Zum Einsatz kamen EEG-Headsets vom Typdie eine kontinuierliche Messung der Gehirnaktivität im Büroalltag ermöglichen.Mit Hilfe von EEG-Technologie wurden in Echtzeit Parameter wie Aufmerksamkeit, mentale Belastung, Interesse und Engagement erfasst. Diese Kennzahlen geben Aufschluss darüber, wie Lichtverhältnisse, Luftqualität, akustische Bedingungen oder ergonomische Ausstattung die Arbeitsfähigkeit beeinflussen. Unternehmen können damit fundierte Entscheidungen bei der Bürogestaltung treffen – jenseits subjektiver Einschätzungen.Untersucht wurde unter anderem der Umzug von JLL-Mitarbeitenden innerhalb Tokios – vom bisherigen Büro in eine modern gestaltete neue Arbeitsumgebung. Die Proband:innen arbeiteten mit EEG-Sensorik sowohl im alten als auch im neuen Umfeld. Ergänzt wurde die Analyse durch psychologische Selbstauskünfte. Das Ergebnis: In der neuen Umgebung zeigten sich signifikante Steigerungen bei Interesse, mentaler Aktivität und Engagement – vor allem bei jenen, die die neue Arbeitsatmosphäre als positiv wahrnahmen.Ein zentraler Befund: Zwischen wahrgenommenem Stress und Engagement besteht ein klarer negativer Zusammenhang. Je höher das Stressniveau, desto geringer das kognitive Engagement – unabhängig von der Umgebung. Gleichzeitig wirkte sich die neueDie Studie unterstreicht die zunehmende Relevanz des Arbeitsplatzes als kognitiv wirksamer Raum. EEG-Technologie wie die von Emotiv eröffnet neue Wege, Arbeitsumgebungen gezielt zu verbessern – etwa zur Burnout-Prävention, zur Förderung von Konzentration oder zur Evaluation von betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen. Die erhobenen Daten ermöglichen eine evidenzbasierte Optimierung des gesamten Arbeitsumfelds.Hinweis: Die in der Studie eingesetzten EEG-Headsets vom Typsowie weitere Systeme von Emotiv sind im deutschsprachigen Raum über den MindTecStore erhältlich. Der MindTecStore ist offizieller Vertriebspartner für Deutschland, Österreich und die Schweiz.Quelle: Brain Study: How Different Office Environments Impact Employee Wellbeing