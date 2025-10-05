Weltlehrertag: Innovative Helfer für mehr Fokus und Freude im Unterricht
Zum Weltlehrertag zeigen vier smarte Helfer, wie Atemtraining, Audiofeedback, Stressreduktion und bewegtes Lernen Unterricht ruhiger, fokussierter, motivierender machen - für Schüler und Lehrkräfte.
Halo Ring - Atemtraining für mehr Ruhe
Viele Kinder haben Schwierigkeiten, nach Pausen oder in stressigen Situationen wieder zur Ruhe zu kommen. Der Halo Ring bietet geführte Atemübungen, die über visuelle Signale leicht verständlich angeleitet werden. Bereits wenige Minuten reichen, um Stress abzubauen und die Aufmerksamkeit zurück in den Unterricht zu lenken.
TouchPoints Armbänder - Unterstützung bei Stress und Gefühlsausbrüchen
Starke Emotionen können den Unterricht empfindlich stören. TouchPoints Armbänder wirken mit sanften Vibrationen direkt auf das Nervensystem, reduzieren Stress in kurzer Zeit und helfen Kindern, ihre Selbstkontrolle schneller zurückzugewinnen. Studien weisen auf eine Stressreduktion von bis zu 74 Prozent in nur 30 Sekunden hin.
Forbrain Headset - Sprache und Aufmerksamkeit fördern
Das Forbrain Headset arbeitet mit Knochenleitung: Die eigene Stimme wird klarer wahrgenommen, was Sprache, Aussprache und Leseflüssigkeit positiv beeinflusst. Der Einsatz eignet sich für Fremdsprachenunterricht, Präsentationstraining oder Fördersequenzen zur Steigerung von Konzentration und Selbstbewusstsein.
Bobo Dice - spielerische Aktivierung im Klassenzimmer
Wenn die Aufmerksamkeit nachlässt, können Bobo Dice für Bewegung und Motivation sorgen. Die smarten Sensorwürfel reagieren auf Bewegungen und Lichteffekte und lassen sich vielseitig im Unterricht einsetzen – vom motorischen Training bis hin zu kognitiven Übungen.
Fazit
Der Weltlehrertag erinnert nicht nur daran, wie wertvoll die Arbeit von Lehrkräften ist, sondern auch daran, wie innovative Hilfsmittel den Unterricht bereichern können. Ob Atemtraining, Stressregulation, Sprachförderung oder spielerische Aktivierung - die vorgestellten Lösungen bieten praxisnahe Ansätze für mehr Ruhe, Fokus und Freude im Klassenzimmer.
