Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1036658

MindTecStore Europa Gottlieb-Daimler-Str. 13 35440 Linden, Deutschland http://www.mindtecstore.com
Ansprechpartner:in Herr Hans-Georg Bieschke +49 6403 6099332
Logo der Firma MindTecStore Europa

Weltlehrertag: Innovative Helfer für mehr Fokus und Freude im Unterricht

Zum Weltlehrertag zeigen vier smarte Helfer, wie Atemtraining, Audiofeedback, Stressreduktion und bewegtes Lernen Unterricht ruhiger, fokussierter, motivierender machen - für Schüler und Lehrkräfte.

(lifePR) (Linden, )
Am 5. Oktober wird weltweit der Weltlehrertag begangen - ein Anlass, das Engagement von Lehrkräften zu würdigen und gleichzeitig neue Impulse für den Unterricht zu setzen. Moderne Hilfsmittel können dabei unterstützen, Lernprozesse abwechslungsreicher, konzentrierter und gesünder zu gestalten. Vier Beispiele zeigen, wie Technik und Pädagogik zusammenwirken können.

Halo Ring - Atemtraining für mehr Ruhe

Viele Kinder haben Schwierigkeiten, nach Pausen oder in stressigen Situationen wieder zur Ruhe zu kommen. Der Halo Ring bietet geführte Atemübungen, die über visuelle Signale leicht verständlich angeleitet werden. Bereits wenige Minuten reichen, um Stress abzubauen und die Aufmerksamkeit zurück in den Unterricht zu lenken.
Mehr Informationen: Halo Ring

TouchPoints Armbänder - Unterstützung bei Stress und Gefühlsausbrüchen

Starke Emotionen können den Unterricht empfindlich stören. TouchPoints Armbänder wirken mit sanften Vibrationen direkt auf das Nervensystem, reduzieren Stress in kurzer Zeit und helfen Kindern, ihre Selbstkontrolle schneller zurückzugewinnen. Studien weisen auf eine Stressreduktion von bis zu 74 Prozent in nur 30 Sekunden hin.
Mehr Informationen: TouchPoints Armbänder

Forbrain Headset - Sprache und Aufmerksamkeit fördern

Das Forbrain Headset arbeitet mit Knochenleitung: Die eigene Stimme wird klarer wahrgenommen, was Sprache, Aussprache und Leseflüssigkeit positiv beeinflusst. Der Einsatz eignet sich für Fremdsprachenunterricht, Präsentationstraining oder Fördersequenzen zur Steigerung von Konzentration und Selbstbewusstsein.
Mehr Informationen: Forbrain Headset

Bobo Dice - spielerische Aktivierung im Klassenzimmer

Wenn die Aufmerksamkeit nachlässt, können Bobo Dice für Bewegung und Motivation sorgen. Die smarten Sensorwürfel reagieren auf Bewegungen und Lichteffekte und lassen sich vielseitig im Unterricht einsetzen – vom motorischen Training bis hin zu kognitiven Übungen.
Mehr Informationen: Bobo Dice

Fazit

Der Weltlehrertag erinnert nicht nur daran, wie wertvoll die Arbeit von Lehrkräften ist, sondern auch daran, wie innovative Hilfsmittel den Unterricht bereichern können. Ob Atemtraining, Stressregulation, Sprachförderung oder spielerische Aktivierung - die vorgestellten Lösungen bieten praxisnahe Ansätze für mehr Ruhe, Fokus und Freude im Klassenzimmer.

Übersicht aller Produkte: Schule-Special-Produkte

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.