Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1040417

MindTecStore Europa Gottlieb-Daimler-Str. 13 35440 Linden, Deutschland http://www.mindtecstore.com
Ansprechpartner:in Herr Hans-Georg Bieschke +49 6403 6099332
Logo der Firma MindTecStore Europa

Weihnachtsgeschenk für Fitnessfans: Mit dem Corefit I & II – EMS-Gürtel in Top-Form

Ein Geschenk, das Freude und Fitness verbindet: Die EMS-Gürtel Antelope Corefit I und II stärken Bauch und Rücken – einfach, effektiv und ideal für alle, die gesund und aktiv bleiben wollen.

(lifePR) (Linden, )
 

Wenn der Alltag kaum Zeit für Training lässt

Zwischen Job, Familie und Weihnachtsvorbereitungen bleibt für viele kaum Zeit, regelmäßig zu trainieren. Besonders zum Jahresende wächst der Wunsch, wieder mehr für die eigene Fitness zu tun – doch Fitnessstudio, Equipment und Motivation sind oft schwer unter einen Hut zu bringen. Das Ergebnis: Der Rücken zwickt, der Bauch verliert an Spannung, und die guten Vorsätze werden aufs neue Jahr verschoben.

Fit bleiben – auch ohne Fitnessstudio

Die elektrische Muskelstimulation (EMS) ist längst mehr als ein Trend. Sie aktiviert gezielt Muskeln durch sanfte Impulse – bequem von zuhause aus. Genau darauf setzen die Antelope Corefit EMS-Gürtel, die es in zwei Varianten gibt: Corefit I für Bauch und Seitenmuskulatur und Corefit II für zusätzliches Rückentraining. Beide Modelle lassen sich problemlos im Alltag nutzen – beim Lesen, Arbeiten oder Fernsehen.

Antelope Corefit I: Starker Bauch in nur 20 Minuten täglich

Der Corefit I trainiert gezielt die Bauchmuskeln – einfach zuhause, ohne großen Aufwand.Mit 9 Programmen, 40 Trainingsstufen und flexiblem Gurt (70–140 cm) passt er sich jedem Alltag an.

„Ich nutze den Gürtel abends auf dem Sofa – nach zwei Wochen fühlt sich meine Körpermitte deutlich fester an.“ Kleine Routinen, große Wirkung: So wird Training zur Gewohnheit.

Antelope Corefit II: Der Rücken bekommt, was er verdient

Der Corefit II ergänzt das Bauchtraining um den Rücken – perfekt für langes Sitzen oder Büroarbeit.Mit 4 Kontaktpads, 9 Trainingsmodi und verstellbarem Gurt (75–130 cm) stärkt er gezielt die tiefe Muskulatur und verbessert die Haltung.

So einfach funktioniert das Training im Alltag

Einmal anlegen, Programm auswählen, loslegen – mehr braucht es nicht. Die Corefit-Gürtel werden per Kontaktgel auf der Haut getragen, sind leicht zu reinigen und kaum spürbar unter der Kleidung.

Typische Anwendung:
  1. Gürtel anlegen und Trainingsstufe wählen
  2. 20 Minuten Training beim Entspannen oder Arbeiten
  3. Danach spürbar aktivierte Muskulatur
Gerade in stressigen Phasen ist das ein einfacher Weg, sich selbst etwas Gutes zu tun – ohne zusätzlichen Zeitaufwand.

Erfahrungen, die überzeugen

Anna, 42, arbeitet im Projektmanagement und sitzt täglich viele Stunden am Schreibtisch. Nach einem Hinweis ihres Arztes, ihre Rumpfmuskulatur zu stärken, bekam sie den Corefit II zu Weihnachten geschenkt.

„Ich nutze ihn dreimal pro Woche. Nach kurzer Zeit fühlte sich mein Rücken stabiler an, und ich habe weniger Verspannungen.“

Solche Erfahrungsberichte zeigen: Es braucht keine radikalen Veränderungen – kleine Schritte reichen, um nachhaltig fitter zu werden.

Warum die Corefit-Gürtel das perfekte Weihnachtsgeschenk sind

Geschenke, die Bedeutung haben, bleiben in Erinnerung. Die Corefit I & II-EMS-Gürtel verbinden Technologie, Gesundheit und Wohlbefinden – ein durchdachtes Präsent für alle, die sich selbst oder ihren Liebsten etwas Nachhaltiges schenken möchten.

Sie zeigen: „Ich denke an dich – und an deine Gesundheit.“

Fazit: Gesundheit schenken, die bleibt

Mit den Antelope Corefit-Gürteln wird Fitness zum Geschenk, das über die Feiertage hinaus wirkt. Einfach, effektiv und alltagstauglich – für mehr Kraft im Bauch, Entlastung im Rücken und ein gutes Gefühl im neuen Jahr.

Jetzt entdecken und verschenken
Jetzt bestellen und pünktlich zu Weihnachten verschenken – Fitness, die bleibt.

 

Website Promotion

Website Promotion
MindTecStore - der Technolgien-Shop für mehr körperliche und mentale Gesundheit

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.