Vom Gefühl zur Gewissheit: Muskelanalyse endlich im Training angekommen

Die Lücke zwischen Labor und Trainingsplatz
Ob im Profisport, in der Reha oder im ambitionierten Fitnessbereich – Muskelanalysen gehören längst zur sportmedizinischen Leistungsdiagnostik. Doch diese Untersuchungen finden meist selten und außerhalb des Trainings statt. Zwischen Labor und Spielfeld liegt eine Lücke: Wie arbeitet der Muskel wirklich, wenn es zählt – unter Belastung, im Wettkampf, in Bewegung?
Hier setzt der Callibri Muscle Tracker an. Er bringt die Elektromyographie (EMG) aus dem Labor direkt ins Training – mobil, kabellos und sofort einsatzbereit.
Wissenschaftliche Präzision – jetzt auch im Trainingsalltag
Der Callibri Muscle Tracker besteht aus vier kompakten EMG-Sensoren, die über Einweg-Elektroden an die Zielmuskeln geklebt werden.Während der Bewegung messen sie die elektrische Aktivität der Muskeln und übertragen sie per Bluetooth in Echtzeit an Smartphone oder PC.
Mit der neuen Muscle Tracker App (iOS & Android) sehen Trainer, Therapeuten und Athleten sofort:
- Welche Muskelgruppen aktiv sind
- Wie sich Belastung und Ermüdung entwickeln
- Ob Bewegungen symmetrisch ausgeführt werden
- Wo ungenutztes Potenzial oder Überlastung entsteht
Echtzeitdaten statt Schätzungen
Ein Sportwissenschaftler aus Köln bringt es auf den Punkt:
„Früher hatten wir alle paar Wochen Laborwerte. Heute sehe ich bei jeder Einheit, was im Muskel passiert – das verändert alles.“
Die App liefert direkt nach der Einheit visuelle Analysen, Vergleichsberichte und Fortschrittsdaten. Ob beim Techniktraining, in der Reha oder im Athletikcoaching – Trainer können gezielter steuern, Athleten effizienter arbeiten und Verletzungsrisiken früh erkennen.
Neue Standards für Präzision und Prävention
Die Zukunft der Trainingssteuerung liegt in kontinuierlicher, datenbasierter Muskelanalyse. Mit dem Callibri Muscle Tracker wird das möglich: Er bringt wissenschaftliche Präzision in den Trainingsalltag und macht sichtbar, was bisher verborgen blieb – die wahre Leistung der Muskulatur.
Jetzt mehr erfahren und den Callibri Muscle Tracker auf der Produktseite entdecken – für Training, das auf Wissen statt Gefühl setzt.