Therapie beginnt im Ohr

Wie gezielte auditive Stimulation Aufmerksamkeit, Bewegung und Lernen unterstützen kann – kostenloses Live-Webinar für Therapeut:innen

Viele therapeutische Herausforderungen haben eine gemeinsame, oft unterschätzte Grundlage: die Verarbeitung von auditiven Reizen. Hören beeinflusst nicht nur Sprache, sondern auch Aufmerksamkeit, Motorik, emotionale Regulation und Lernfähigkeit. Genau hier setzen moderne auditive Trainingslösungen an.

Der MindTecStore lädt Therapeutinnen und Therapeuten zu einem kostenlosen Live-Webinar ein, das zeigt, wie gezielte auditive Stimulation sinnvoll in bestehende Therapiekonzepte integriert werden kann.

Das Webinar „Wie Sie Forbrain und Soundsory in die berufliche Praxis integrieren“ findet am 24. Februar 2026 um 19:00 Uhr MEZ (13:00 Uhr ET) statt.

Moderiert wird die Veranstaltung von Kara Tavolacci, einer international tätigen, SIPT-zertifizierten Ergotherapeutin, die seit vielen Jahren mit auditiven Trainingslösungen arbeitet und diese erfolgreich in ihrer Praxis einsetzt.

Auditive Stimulation verständlich erklärt

Forbrain und Soundsory sind nicht-invasive Trainingslösungen, die das Hörsystem gezielt stimulieren – ein zentrales Eingangstor für neuronale Verarbeitung.

Soundsory kombiniert speziell entwickelte Musik mit rhythmischen Bewegungsübungen. Ziel ist es, sensorische Integration, Gleichgewicht, Körperwahrnehmung und Aufmerksamkeit zu unterstützen.

Forbrain arbeitet mit der eigenen Stimme. Durch Knochenleitung und dynamische Filterung wird das auditive Feedback verändert und aktiv in den therapeutischen Prozess eingebunden – insbesondere bei Sprache, Aufmerksamkeit und exekutiven Funktionen.

Beide Ansätze zielen darauf ab, die Verbindung zwischen Ohr und Gehirn zu stärken und neuronale Netzwerke gezielt zu aktivieren.

Praxisnahes Wissen für den therapeutischen Alltag

Im Webinar vermittelt Kara Tavolacci fundiertes Hintergrundwissen und praxisnahe Entscheidungsgrundlagen:Wann eignet sich welches Tool? Für welche Klientengruppen? Wie häufig sollte trainiert werden? Und wie lassen sich Forbrain und Soundsory kombinieren, um optimale Ergebnisse zu erzielen?

Anhand konkreter Fallbeispiele zeigt sie, wie Therapeut:innen beide Lösungen effizient in ihre tägliche Arbeit integrieren können – unabhängig davon, ob sie bereits Erfahrung mit auditiven Trainingsprogrammen haben oder ganz neu einsteigen.

Inhalte des Webinars:
  • Warum das Hörsystem eine Schlüsselrolle in der Therapie spielt
  • Soundsory: Technik, Musik, Übungen und Einsatzmöglichkeiten
  • Forbrain: Stimme, aktive Arbeit und therapeutischer Nutzen
  • Das Ohr-Gehirn-System: Hörsystem, Salienznetzwerk und dynamischer Filter
  • Anwendung in der Praxis:
    • geeignete Kliententypen
    • Nutzungshäufigkeit
    • begleitende Aktivitäten
  • Kombination von Forbrain & Soundsory in der sogenannten „Therapiezone“
  • Live-Fragen & Antworten
Termin & Anmeldung:
  • 24. Februar 2026
  • 19:00 Uhr MEZ (Paris) | 13:00 Uhr ET (New York)
  • Kostenlose Teilnahme – Anmeldung erforderlich
Über die Referentin:

Kara Tavolacci ist eine erfahrene Ergotherapeutin mit SIPT-Zertifizierung. Sie arbeitet seit vielen Jahren mit sensorischen Integrationsprogrammen, DIR/Floortime, der Tomatis®-Methode sowie auditiven Trainingslösungen. Ihre Praxistätigkeit erstreckt sich über New York und Paris.

MindTecStore - der Technolgien-Shop für mehr körperliche und mentale Gesundheit

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

