Therapie beginnt im Ohr

Warum das Hörsystem eine Schlüsselrolle in der Therapie spielt

Soundsory: Technik, Musik, Übungen und Einsatzmöglichkeiten

Forbrain: Stimme, aktive Arbeit und therapeutischer Nutzen

Das Ohr-Gehirn-System: Hörsystem, Salienznetzwerk und dynamischer Filter

Anwendung in der Praxis: geeignete Kliententypen Nutzungshäufigkeit begleitende Aktivitäten

Kombination von Forbrain & Soundsory in der sogenannten „Therapiezone“

Live-Fragen & Antworten

24. Februar 2026

19:00 Uhr MEZ (Paris) | 13:00 Uhr ET (New York)

Kostenlose Teilnahme – Anmeldung erforderlich

Viele therapeutische Herausforderungen haben eine gemeinsame, oft unterschätzte Grundlage: die Verarbeitung von auditiven Reizen. Hören beeinflusst nicht nur Sprache, sondern auch Aufmerksamkeit, Motorik, emotionale Regulation und Lernfähigkeit. Genau hier setzen moderne auditive Trainingslösungen an.Der MindTecStore lädt Therapeutinnen und Therapeuten zu einemein, das zeigt, wie gezielte auditive Stimulation sinnvoll in bestehende Therapiekonzepte integriert werden kann.Das Webinarstatt.Moderiert wird die Veranstaltung voneiner international tätigen, SIPT-zertifizierten Ergotherapeutin, die seit vielen Jahren mit auditiven Trainingslösungen arbeitet und diese erfolgreich in ihrer Praxis einsetzt.Forbrain und Soundsory sind nicht-invasive Trainingslösungen, die das Hörsystem gezielt stimulieren – ein zentrales Eingangstor für neuronale Verarbeitung.kombiniert speziell entwickelte Musik mit rhythmischen Bewegungsübungen. Ziel ist es, sensorische Integration, Gleichgewicht, Körperwahrnehmung und Aufmerksamkeit zu unterstützen.arbeitet mit der eigenen Stimme. Durch Knochenleitung und dynamische Filterung wird das auditive Feedback verändert und aktiv in den therapeutischen Prozess eingebunden – insbesondere bei Sprache, Aufmerksamkeit und exekutiven Funktionen.Beide Ansätze zielen darauf ab, diezu stärken und neuronale Netzwerke gezielt zu aktivieren.Im Webinar vermittelt Kara Tavolacci fundiertes Hintergrundwissen und praxisnahe Entscheidungsgrundlagen:Wann eignet sich welches Tool? Für welche Klientengruppen? Wie häufig sollte trainiert werden? Und wie lassen sich Forbrain und Soundsory kombinieren, um optimale Ergebnisse zu erzielen?Anhand konkreter Fallbeispiele zeigt sie, wie Therapeut:innen beide Lösungen effizient in ihre tägliche Arbeit integrieren können – unabhängig davon, ob sie bereits Erfahrung mit auditiven Trainingsprogrammen haben oder ganz neu einsteigen.Kara Tavolacci ist eine erfahrene Ergotherapeutin mit SIPT-Zertifizierung. Sie arbeitet seit vielen Jahren mit sensorischen Integrationsprogrammen, DIR/Floortime, der Tomatis®-Methode sowie auditiven Trainingslösungen. Ihre Praxistätigkeit erstreckt sich über