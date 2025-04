Tag der Kreativität und Innovation: Neue Impulse für Geist und Technik

Zum Welttag der Kreativität und Innovation rückt der MindTecStore die Bedeutung innovativer Technologien für mentale Stärke, kreative Prozesse und persönliche Entwicklung in den Fokus. Der Fachhändler für Neurotechnologie, Biofeedback- und Wearable-Lösungen bietet eine Vielzahl intelligenter Produkte, die nicht nur im Gesundheits- und Trainingsbereich Anwendung finden, sondern auch kreative Potenziale fördern können.“, erklärt Hans-Georg Bieschke, Geschäftsführer des MindTecStore. „Zum Sortiment des MindTecStore zählen unter anderem tragbare EEG-Systeme, smarte Achtsamkeitstools und Trainingsgeräte zur Steigerung der Konzentrationsfähigkeit. Viele dieser Produkte basieren auf neuesten Erkenntnissen aus der Neurowissenschaft und Psychophysiologie. Sie ermöglichen nicht nur präzisere Selbstbeobachtung, sondern eröffnen auch neue kreative Wege in Bildung, Therapie, Sport und Arbeitswelt.Der Tag der Kreativität und Innovation, der jedes Jahr am 21. April begangen wird, erinnert an die Schlüsselrolle schöpferischer Ideen für gesellschaftlichen und technologischen Fortschritt. Auch im MindTecStore wird dieser Anlass genutzt, um die Aufmerksamkeit auf neuartige Konzepte und smarte Anwendungen zu lenken. „Wir beobachten, dass sich immer mehr Menschen für mentale Technologien interessieren – nicht aus reinem Gesundheitsinteresse, sondern weil sie nach Wegen suchen, sich selbst weiterzuentwickeln“, so Bieschke.Mit einem sorgfältig kuratierten Angebot richtet sich der MindTecStore an Privatpersonen, Therapeutinnen und Therapeuten, Coaches sowie Bildungseinrichtungen, die innovative Wege zur Förderung von Kreativität, Resilienz und kognitiver Leistungsfähigkeit suchen.Derversteht sich als Brücke zwischen Wissenschaft, Technik und Alltag – und zeigt zum Tag der Kreativität und Innovation, wie smarte Technologien dazu beitragen können, den eigenen Horizont zu erweitern.