Smarte Fieber-Überwachung für die Erkältungssaison

Mit dem Herbst beginnt auch die Erkältungs- und Grippesaison – eine herausfordernde Zeit für Eltern und Betreuungspersonen, insbesondere wenn es darum geht, die Körpertemperatur von Babys und Kleinkindern zuverlässig im Blick zu behalten. Wenn Kinder krank sind und Fieber haben, sorgt das bei vielen Familien für schlaflose Nächte und ein wachsendes Bedürfnis nach kontinuierlicher Überwachung.Hier bietet Tucky, das 24-Stunden-Smart-Pflaster und Thermometer mit Lagemonitor, eine zukunftsorientierte Lösung, die Eltern und Pflegekräften ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort bietet. Tucky ist ein tragbares, wiederverwendbares Thermometer, das kontinuierlich sowohl die Körpertemperatur als auch die Lageposition des Kindes überwacht und an ein Smartphone übermittelt.Das Gerät wird unkompliziert unter der Achselhöhle des Kindes angebracht und nutzt hypoallergene, auswechselbare Pflaster für die sanfte Befestigung auf der Haut. Dank der Low-Energy-Bluetooth-Technologie erfolgt die Datenübertragung an das Smartphone oder Tablet nahezu strahlungsfrei und sicher – Tucky sendet rund 250-mal weniger Wellenemissionen als ein herkömmliches Babyfon.Durch die kontinuierliche Temperaturüberwachung können Eltern jederzeit den Verlauf des Fiebers nachvollziehen und werden bei Fieberanstiegen zuverlässig alarmiert. Zudem zeichnet Tucky die Schlafposition auf, was besonders für Neugeborene von Vorteil ist, da eine sichere Schlafposition das Risiko von Atemproblemen verringern kann.Die einfache Bedienung und die wiederaufladbare Funktionalität machen Tucky zu einer langlebigen und praktischen Lösung, die sich nicht nur für Babys und Kinder, sondern auch für Erwachsene eignet. Eltern und Betreuungspersonen profitieren von der sicheren und unkomplizierten Fernüberwachung der Temperatur und Schlafposition ihrer Schützlinge – eine beruhigende Hilfe in der kalten Jahreszeit, die den Alltag spürbar erleichtert.Für alle Eltern und Betreuungspersonen, die sich in der Erkältungs- und Fiebersaison eine smarte Unterstützung wünschen, ist Tucky über den MindTecStore erhältlich. Der Onlineshop bietet eine Vielzahl an innovativen Gesundheits- und Wellnessprodukten, die den Alltag erleichtern und für mehr Sicherheit sorgen. Mit Tucky können Familien und Pflegekräfte der Fieber- und Erkältungszeit gelassen entgegensehen.