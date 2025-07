Sichere Psychopharmakotherapie durch mobile EKG-Technologie: Teil 1 der neuen Videoserie jetzt verfügbar

Die Bedeutung von Handheld-EKGs zur Überwachung QT-verlängernder Nebenwirkungen antipsychotischer Medikamente

Erkenntnisse aus der Tees Remote ECG Pathway Pilotstudie

Vergleich zwischen tragbaren Geräten und klassischen 12-Kanal-EKGs

Relevante nationale Leitlinien und deren klinische Umsetzung

Ein Ausblick auf die Zukunft der digitalen Herzüberwachung in der psychiatrischen Versorgung

Der MindTecStore freut sich, die Veröffentlichung von Teil 1 einer spannenden neuen Videoserie bekanntzugeben: „Utilising Handheld ECG Devices to Initiate and Monitor Antipsychotic Medication“ – präsentiert von Prof. Mani Krishnan und Lauren Bennett von der. Im Fokus steht die innovative Anwendung des, einem tragbaren EKG-Gerät, zur sicheren Einleitung und Überwachung antipsychotischer Medikation.In der Präsentation werden zentrale Themen beleuchtet:Diese Videoreihe richtet sich an Fachkräfte im Gesundheitswesen, Entscheidungsträger im Bereich der digitalen Gesundheit sowie alle, die sich für moderne Lösungen zur Verbesserung der Patientensicherheit interessieren.„Die Anwendung mobiler EKG-Geräte wie des KardiaMobile 6L ist ein bedeutender Schritt hin zu einer flexibleren, patientennahen und dennoch sicheren medikamentösen Behandlung in der Psychiatrie.“ – Prof. Mani Krishnan