REBOOTS Cryo Pro und Cryo One jetzt neu im MindTecStore

Wer regelmäßig trainiert, im Gesundheitsbereich arbeitet oder Verantwortung für Regeneration im Team trägt, kennt das Problem. Belastung endet nicht nach dem Training. Muskeln sind müde, Gelenke reagieren sensibel, Erholung dauert länger als geplant. Klassische Lösungen wie Kühlpacks oder manuelle Kompression sind oft umständlich, schwer zu dosieren und im Alltag kaum praktikabel.
Genau hier setzt der MindTecStore mit zwei neuen Systemen an. Ab sofort sind das REBOOTS Cryo Pro Komplettsystem sowie das REBOOTS Cryo One Set im Sortiment verfügbar. Beide kombinieren Kältetherapie und Kompression in einer Anwendung. Der Unterschied liegt nicht im Ziel, sondern in Bedienkomfort, Automatisierung und Einsatzbereich.
Ein gemeinsames Wirkprinzip, zwei Nutzungskonzepte
Sowohl Cryo One als auch Cryo Pro arbeiten mit Cuffs, die einen Körperbereich umschließen und dort Kälte und Kompression gleichzeitig einwirken lassen. Diese Kombination soll die Regeneration effizient unterstützen und Zeit sparen.
Der Unterschied zeigt sich darin, wie die Kälte erzeugt und gesteuert wird und wie viel Kontrolle der Nutzer über den Prozess hat.
Cryo One: Flexible Lösung für Zuhause und unterwegs
Der REBOOTS Cryo One ist ideal für den privaten Einsatz sowie für mobile Anwendungen bei Physios oder Trainern. Die Kälte oder Wärme wird über manuell eingefülltes Wasser gesteuert. Für Kälte kann Eis oder sehr kaltes Wasser genutzt werden, für Wärme entsprechend warmes Wasser.
Die Bedienung ist bewusst einfach gehalten. Temperatur und Druck lassen sich einstellen, allerdings mit weniger Feinabstufungen als beim Cryo Pro. Genau das macht das Cryo One zu einer praxisnahen, kostengünstigeren Lösung, die ohne komplexe Technik auskommt.
Typisch für das Cryo One:
- manuelles Befüllen mit Wasser oder Eis
- einfache Steuerung
- ideal für regelmäßige Anwendungen zuhause
- gut geeignet für mobile Einsätze
- attraktiver Einstieg in die Cryo Therapie
Cryo Pro: Professionelle Kontrolle für Praxis und Leistungssport
Der REBOOTS Cryo Pro ist die professionelle Weiterentwicklung für Praxen, Rehazentren und den Leistungssport. Hier übernimmt das Gerät einen Großteil der Steuerung selbst.
Über ein intuitives Touchdisplay wird die Anwendung eingestellt. Die Temperatur wird automatisch geregelt, eine integrierte Drainagefunktion sorgt für gleichmäßige Bedingungen während der gesamten Anwendung. Eis oder manuelles Nachjustieren sind nicht nötig.
Weitere Vorteile des Cryo Pro:
- automatische Temperaturkontrolle ohne Eis
- gleichmäßige, reproduzierbare Anwendungen
- integrierte Drainagefunktion
- kompaktere Bauweise und geringeres Gewicht
- höhere Präzision und Effizienz
Fazit
Cryo One und Cryo Pro verfolgen das gleiche Ziel: effiziente Regeneration durch Kälte und Kompression. Cryo One überzeugt durch Einfachheit und Flexibilität für den Alltag. Cryo Pro bietet maximale Kontrolle, Komfort und Präzision für professionelle Anforderungen.
Jetzt REBOOTS Cryo Pro oder Cryo One im MindTecStore vergleichen und das passende Cryo System für den eigenen Einsatzbereich auswählen.