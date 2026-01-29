Kontakt
Neues Vernetztes Blutdruckmessgerät mit AFib-Funktion jetzt im MindTecStore erhältlich

Oberarm-Messgerät mit Bluetooth-App-Anbindung zur kontinuierlichen Gesundheitsüberwachung

Der MindTecStore erweitert sein Sortiment um das OMRON M4 Connect AFib, ein modernes Oberarm-Blutdruckmessgerät mit integrierter Erkennung möglicher Herzrhythmusstörungen und Smartphone-Anbindung über die OMRON connect App.

Das Gerät misst automatisch systolischen und diastolischen Blutdruck sowie den Puls und erkennt dabei durch die integrierte AFib-Analyse (Vorhofflimmern) mögliche Hinweise auf Herzrhythmus-Unregelmäßigkeiten während der Messung. Vorhofflimmern zählt zu den häufigsten Herzrhythmusstörungen und kann das Risiko für Schlaganfälle oder andere Herz-Kreislauf-Komplikationen erhöhen.

Über die Bluetooth-Verbindung zur OMRON connect App werden Messergebnisse automatisch auf das Smartphone übertragen und dort als übersichtliche Messhistorie dargestellt. Nutzerinnen und Nutzer können so ihre Werte zeitlich vergleichen, Trends erkennen und Informationen bei Bedarf mit medizinischem Fachpersonal teilen.

Für präzise und komfortable Messungen ist das Gerät mit einer IntelliWrap-Manschette für Oberarmumfänge von 22 bis 42 cm ausgestattet. Die intuitive Bedienung, gekoppelt mit digitalen Auswertungsmöglichkeiten, macht das M4 Connect AFib besonders geeignet für den regelmäßigen Einsatz zu Hause – sowohl für Einzelpersonen als auch für mehrere Anwenderprofile.

Mit der Aufnahme dieses vernetzten Blutdruckmessgeräts in das MindTecStore-Portfolio reagiert der Onlineshop auf wachsende Nachfrage nach digitalen Gesundheitslösungen, die Prävention, Selbstkontrolle und digitale Gesundheitsmanagement-Funktionen vereinen.

Weitere Produktinformationen und Bestellmöglichkeiten finden Interessierte im MindTecStore.

MindTecStore - der Technolgien-Shop für mehr körperliche und mentale Gesundheit

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
