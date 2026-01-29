Neues Vernetztes Blutdruckmessgerät mit AFib-Funktion jetzt im MindTecStore erhältlich
Oberarm-Messgerät mit Bluetooth-App-Anbindung zur kontinuierlichen Gesundheitsüberwachung
Das Gerät misst automatisch systolischen und diastolischen Blutdruck sowie den Puls und erkennt dabei durch die integrierte AFib-Analyse (Vorhofflimmern) mögliche Hinweise auf Herzrhythmus-Unregelmäßigkeiten während der Messung. Vorhofflimmern zählt zu den häufigsten Herzrhythmusstörungen und kann das Risiko für Schlaganfälle oder andere Herz-Kreislauf-Komplikationen erhöhen.
Über die Bluetooth-Verbindung zur OMRON connect App werden Messergebnisse automatisch auf das Smartphone übertragen und dort als übersichtliche Messhistorie dargestellt. Nutzerinnen und Nutzer können so ihre Werte zeitlich vergleichen, Trends erkennen und Informationen bei Bedarf mit medizinischem Fachpersonal teilen.
Für präzise und komfortable Messungen ist das Gerät mit einer IntelliWrap-Manschette für Oberarmumfänge von 22 bis 42 cm ausgestattet. Die intuitive Bedienung, gekoppelt mit digitalen Auswertungsmöglichkeiten, macht das M4 Connect AFib besonders geeignet für den regelmäßigen Einsatz zu Hause – sowohl für Einzelpersonen als auch für mehrere Anwenderprofile.
Mit der Aufnahme dieses vernetzten Blutdruckmessgeräts in das MindTecStore-Portfolio reagiert der Onlineshop auf wachsende Nachfrage nach digitalen Gesundheitslösungen, die Prävention, Selbstkontrolle und digitale Gesundheitsmanagement-Funktionen vereinen.
Weitere Produktinformationen und Bestellmöglichkeiten finden Interessierte im MindTecStore.