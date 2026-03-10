Neues Neurofeedback-Heimtrainings-Bundle im MindTecStore

Neurofeedback für Alltag, Beruf und mentale Fitness
Neurofeedback ist eine wissenschaftlich fundierte Trainingsmethode, bei der die elektrische Aktivität des Gehirns mittels EEG (Elektroenzephalographie) gemessen und in Echtzeit visuell rückgemeldet wird. Diese direkte Rückmeldung unterstützt Nutzer dabei, ihre Aufmerksamkeit, Stressregulation und Selbststeuerung gezielt zu verbessern.
Das Bundle kombiniert:
- die BrainAssistant Individual Neurofeedback-Software
- das kabellose BrainBit EEG-Stirnband
Entwickelt von Neurofeedback-Experten aus München
Die BrainAssistant Software stammt von der brainboost GmbH, einem deutschen Unternehmen mit Sitz in München. Brainboost ist spezialisiert auf Neurofeedback, mentale Leistungssteigerung und Stressregulation. Das interdisziplinäre Team aus Ärzten, Psychologen, Sport- und Gesundheitswissenschaftlern sowie Software- und EEG-Experten verbindet wissenschaftliche Expertise mit praxisnaher Anwendung.
Neben Heimtraining-Lösungen bietet brainboost auch professionelle Neurofeedback-Systeme, Trainingskonzepte sowie Aus- und Weiterbildungen an.
Spielerisches Training mit messbarem Fortschritt
Die BrainAssistant Individual-Software bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, verschiedene Trainingsprogramme sowie visuelle Feedback-Elemente, die Fortschritte unmittelbar sichtbar machen. Durch die spielerische Umsetzung werden Motivation und Trainingskontinuität gefördert.
Nutzer können regelmäßig trainieren und ihre Entwicklung anhand integrierter Auswertungsfunktionen nachvollziehen.
Wachsende Nachfrage nach mentaler Selbstoptimierung
Steigende berufliche Anforderungen, digitale Reizüberflutung und Stressbelastung führen zu einem erhöhten Bedarf an effektiven Methoden zur mentalen Stabilisierung. Neurofeedback-Heimtrainingssysteme ermöglichen eine flexible Integration in den Alltag und stärken die Eigenverantwortung im Umgang mit mentaler Gesundheit.
Mit dem neuen brainboost Heimtraining-Bundle bietet der MindTecStore eine wissenschaftlich fundierte Lösung für alle, die ihre kognitive Leistungsfähigkeit und mentale Balance nachhaltig verbessern möchten.
Das Bundle ist ab sofort im MindTecStore in verschiedenen Lizenzlaufzeiten erhältlich.
Über den MindTecStore
Der MindTecStore ist ein spezialisierter Online-Shop für EEG-Sensorik, Neurotechnologie und innovative Lösungen im Bereich mentale Leistungsfähigkeit und Neurotraining. Das Angebot richtet sich an Privatpersonen, Therapeuten, Coaches sowie Forschungseinrichtungen.