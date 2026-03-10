Kontakt
Neues Neurofeedback-Heimtrainings-Bundle im MindTecStore

Brainboost BrainAssistant & BrainBit EEG-Band bringen mentales Training auf wissenschaftlicher Basis direkt nach Hause

Der MindTecStore erweitert sein Sortiment um ein innovatives Neurofeedback-Heimtrainings-Set: Das neue brainboost BrainAssistant Individual + BrainBit EEG-Band Bundle ermöglicht Anwendern, Konzentration, mentale Leistungsfähigkeit und Entspannung strukturiert und selbstständig zu trainieren, flexibel im eigenen Zuhause.

Neurofeedback für Alltag, Beruf und mentale Fitness

Neurofeedback ist eine wissenschaftlich fundierte Trainingsmethode, bei der die elektrische Aktivität des Gehirns mittels EEG (Elektroenzephalographie) gemessen und in Echtzeit visuell rückgemeldet wird. Diese direkte Rückmeldung unterstützt Nutzer dabei, ihre Aufmerksamkeit, Stressregulation und Selbststeuerung gezielt zu verbessern.

Das Bundle kombiniert:
  • die BrainAssistant Individual Neurofeedback-Software
  • das kabellose BrainBit EEG-Stirnband
Das BrainBit EEG-Band arbeitet mit trockenen, vergoldeten Elektroden und ermöglicht eine komfortable Anwendung ohne Gel. Die Bluetooth-Verbindung sorgt für einfache Handhabung und hohe Alltagstauglichkeit.

Entwickelt von Neurofeedback-Experten aus München

Die BrainAssistant Software stammt von der brainboost GmbH, einem deutschen Unternehmen mit Sitz in München. Brainboost ist spezialisiert auf Neurofeedback, mentale Leistungssteigerung und Stressregulation. Das interdisziplinäre Team aus Ärzten, Psychologen, Sport- und Gesundheitswissenschaftlern sowie Software- und EEG-Experten verbindet wissenschaftliche Expertise mit praxisnaher Anwendung.

Neben Heimtraining-Lösungen bietet brainboost auch professionelle Neurofeedback-Systeme, Trainingskonzepte sowie Aus- und Weiterbildungen an.

Spielerisches Training mit messbarem Fortschritt

Die BrainAssistant Individual-Software bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, verschiedene Trainingsprogramme sowie visuelle Feedback-Elemente, die Fortschritte unmittelbar sichtbar machen. Durch die spielerische Umsetzung werden Motivation und Trainingskontinuität gefördert.

Nutzer können regelmäßig trainieren und ihre Entwicklung anhand integrierter Auswertungsfunktionen nachvollziehen.

Wachsende Nachfrage nach mentaler Selbstoptimierung

Steigende berufliche Anforderungen, digitale Reizüberflutung und Stressbelastung führen zu einem erhöhten Bedarf an effektiven Methoden zur mentalen Stabilisierung. Neurofeedback-Heimtrainingssysteme ermöglichen eine flexible Integration in den Alltag und stärken die Eigenverantwortung im Umgang mit mentaler Gesundheit.

Mit dem neuen brainboost Heimtraining-Bundle bietet der MindTecStore eine wissenschaftlich fundierte Lösung für alle, die ihre kognitive Leistungsfähigkeit und mentale Balance nachhaltig verbessern möchten.

Das Bundle ist ab sofort im MindTecStore in verschiedenen Lizenzlaufzeiten erhältlich.

Über den MindTecStore

Der MindTecStore ist ein spezialisierter Online-Shop für EEG-Sensorik, Neurotechnologie und innovative Lösungen im Bereich mentale Leistungsfähigkeit und Neurotraining. Das Angebot richtet sich an Privatpersonen, Therapeuten, Coaches sowie Forschungseinrichtungen.

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

