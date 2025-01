Neue Maßstäbe im Spitzensport: Mit dem Hidalgo Equivital EQ02+ die Grenzen des Möglichen verschieben

Verletzungsprävention: Durch die kontinuierliche Überwachung physischer Belastungen hilft das System, Warnsignale für Überlastung oder Dehydrierung frühzeitig zu erkennen. Trainer können rechtzeitig Anpassungen vornehmen, um Verletzungen zu vermeiden.

Im Spitzensport entscheidet oft ein Bruchteil einer Sekunde – sei es beim Zieleinlauf eines Marathons oder im entscheidenden Passspiel eines Fußballmatches. Doch wie bleibt ein Athlet am Limit, ohne die eigene Gesundheit zu riskieren? Genau hier setzt das Hidalgo Equivital EQ02+ Single Subject Kit an. Dieses fortschrittliche System liefert Echtzeitdaten zu Vitalparametern und hilft Athleten sowie ihren Betreuern, Training und Wettkampfstrategien präzise zu optimieren.Sportler stehen vor der ständigen Aufgabe, ihre Belastungsgrenzen zu verschieben, ohne in die Gefahrenzone von Übertraining, Erschöpfung oder Verletzungen zu geraten. Der schmale Grat zwischen maximaler Performance und gesundheitlichem Risiko ist oft schwer zu bestimmen. Häufig fehlt es an genauen Daten, um Belastung und Erholung in Echtzeit zu überwachen – eine Lücke, die das Hidalgo Equivital EQ02+ schließt.Das Hidalgo Equivital EQ02+ ist ein tragbares High-Tech-System, das Vitalparameter wie Herzfrequenz, Atemmuster und Hauttemperatur mit äußerster Präzision misst. Besonders für Sportler bietet es entscheidende Vorteile: