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Neue Keiser-Systeme im MindTecStore – und live erlebbar auf der FIBO

MDR-zertifizierte und KGG-zugelassene Trainingssysteme für Performance und Rehabilitation: Der MindTecStore erweitert sein Portfolio um Keiser – die Technologie ist parallel auf der FIBO erlebbar.

(lifePR) (Linden, )
 

Portfolio-Erweiterung mit Fokus auf Performance und Therapie
Bewegung neu denken heißt manchmal: weniger Gewicht, mehr Intelligenz. Der MindTecStore erweitert sein Sortiment um drei ausgewählte Trainingslösungen des US-Herstellers Keiser – und setzt damit ein klares Zeichen für die Verbindung von High-Performance-Training, Rehabilitation und moderner Trainingssteuerung.

Neu im Portfolio: der Functional Trainer Model 3020, die Air300 Leg Press sowie der Air250 Lower Back – allesamt MDR-zertifizierte Systeme mit KGG-Zulassung und damit geeignet für den professionellen Einsatz in Training und Therapie.

Technologie, die sich dem Menschen anpasst – nicht umgekehrt
Wer Keiser kennt, weiß: Hier geht es nicht um klassische Gewichte. Hier geht es um Bewegung.

Pneumatischer Widerstand statt Massenträgheit. Dynamische Widerstandskurven statt starrer Belastung. Und vor allem: Training ohne Limitierung durch das Gerät – nur durch die eigene Leistungsfähigkeit.

Genau das macht die Technologie so besonders. Denn Keiser ermöglicht Kraftentwicklung bei jeder Geschwindigkeit. Schnell. Explosiv. Kontrolliert. Rehabilitativ.

Oder, wie man es auf der Messe selbst erleben kann: Du musst den Griff ziehen, um es zu verstehen.

Drei Geräte, ein Ansatz: funktionelle Performance
Mit den neuen Produkten bringt der MindTecStore gezielt Systeme ins Sortiment, die sich sowohl im Athletiktraining als auch in der Rehabilitation einsetzen lassen:
  • Functional Trainer Model 3020 – freies Training in allen Bewegungsebenen
  • Air300 Leg Press – gezieltes Unterkörpertraining mit unilateraler Belastung
  • Air250 Lower Back – fokussiertes Training der Rückenstrecker für Core-Stabilität
Alle Systeme folgen dem gleichen Prinzip: maximale Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig kontrollierter Belastung – unterstützt durch digitale Trainingssteuerung und präzise einstellbaren Widerstand.

Keiser auf der FIBO – Technologie zum Anfassen
Wer die Systeme live erleben möchte, findet Keiser auf der diesjährigen FIBO in Köln am Stand 6D13.

Warum sich ein Besuch lohnt?
Weil sich diese Technologie nicht erklären lässt – man muss sie erleben.
Das Zusammenspiel aus pneumatischem Widerstand, fließender Bewegung und unmittelbarem Feedback eröffnet Trainingsmöglichkeiten, die weit über klassische Geräte hinausgehen.

Seit über 40 Jahren entwickelt Keiser Lösungen, die die Messlatte für menschliche Leistungsfähigkeit kontinuierlich nach oben verschieben. Leise. Präzise. Und kompromisslos auf den Nutzer ausgerichtet.

Mehr als Fitness – ein System für Training und Therapie
Mit der Erweiterung des Sortiments positioniert sich der MindTecStore noch stärker als Anbieter für hochwertige, technologiegetriebene Trainingslösungen im professionellen Umfeld.

Ob Fitnessstudio, Physiotherapie oder Performance Center – die Kombination aus MDR-Zertifizierung, KGG-Zulassung und innovativer Widerstandstechnologie schafft neue Möglichkeiten für individuelles, sicheres und effektives Training.

Oder anders gesagt: Nicht das Gerät gibt die Bewegung vor. Der Mensch tut es.
Und genau darin liegt der Unterschied.

Über den MindTecStore
Der MindTecStore ist spezialisiert auf innovative Technologien für Training, Regeneration und kognitive Leistungssteigerung – mit Fokus auf Qualität, Funktionalität und wissenschaftlich fundierte Lösungen.

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