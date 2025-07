NEU: Aktiv im Alter mit NeeuroBike - Fit bleiben durch Radeln und Gehirntraining in einem System

Im Alter fit zu bleiben bedeutet mehr als körperliche Aktivität. Auch das Gedächtnis, die Konzentration und die Reaktionsfähigkeit verdienen Aufmerksamkeit – besonders, wenn alltägliche Herausforderungen zunehmend geistige Flexibilität erfordern. Hier setzt NeeuroBike an: ein innovatives Trainingssystem, das mentale und körperliche Fitness vereint. Durch die Kombination aus Radtraining und kognitiven Übungen eröffnet NeeuroBike neue Möglichkeiten für die Aktivierung älterer Menschen – sei es im privaten Umfeld oder in Senioreneinrichtungen.Das Herzstück des Systems ist die Verbindung aus Heimtrainer und kognitivem Training via App. Während der Tretbewegung absolvieren Nutzer interaktive Übungen, die gezielt sechs kognitive Bereiche fördern – darunter Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Reaktionsvermögen. Ein EEG-Stirnband misst in Echtzeit die Gehirnaktivität, Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung und passt die Übungen entsprechend an. Ein zusätzlicher Sensor erfasst die Trittfrequenz. Das Resultat ist ein Training, das nicht nur mobilisiert, sondern auch das Denken aktiviert – individuell, flexibel und leicht verständlich.Gerade im betreuten Wohnen oder in Senioreneinrichtungen punktet NeeuroBike durch seine einfache Handhabung. Die App bietet eine klare Benutzeroberfläche mit großen Symbolen und verständlicher Anleitung. Ob im Einzel- oder Gruppentraining – das System kann an bereits vorhandene Heimtrainer angeschlossen und ohne technische Vorkenntnisse genutzt werden. Die Trainingsinhalte passen sich dem Leistungsstand an und ermöglichen so eine effektive Aktivierung ohne Überforderung.Ein zentraler Vorteil liegt in der spielerischen Gestaltung der kognitiven Übungen. Die Trainings-App motiviert durch interaktive Spiele mit direktem Feedback – das steigert die Trainingsfrequenz und das Engagement. Ergänzt wird das Angebot durch die separat nutzbare Memorie App, die zusätzliche Übungen zur Förderung des logischen Denkens und Gedächtnisses bereithält. So lässt sich das Training abwechslungsreich gestalten – auch ohne körperliche Aktivität.Das NeeuroBike-System basiert auf Erkenntnissen der Neurowissenschaften und wurde mit wissenschaftlichen Partnern entwickelt. Studien zeigen, dass gezieltes kognitives Training die neuronale Aktivität nachhaltig verbessern kann. Für ältere Menschen bedeutet das: mehr geistige Klarheit, verbesserte Koordination und ein gestärktes Selbstwertgefühl. NeeuroBike ist keine medizinische Therapie, aber ein wertvoller Beitrag zur Prävention und Gesundheitsförderung im Alter.Das NeeuroBike-Trainingssystem ist im MindTecStore erhältlich – dem Spezialanbieter für moderne Gesundheits- und Neurotechnologie. Der MindTecStore bietet geprüfte Produkte, kompetente Beratung und technischen Support für Privatpersonen wie auch für Pflegeeinrichtungen. Mit einem breiten Sortiment an innovativen Lösungen für mentale und körperliche Gesundheit ist der MindTecStore eine verlässliche Adresse für alle, die neue Wege in der Prävention und Aktivierung beschreiten möchten.Die kognitiven Trainingsinhalte des NeeuroBike-Systems basieren auf aktuellen Erkenntnissen der Neurowissenschaften und wurden in Zusammenarbeit mit Forschungspartnern entwickelt. Eine Übersicht zu den eingesetzten Methoden sowie zur Anwendung von EEG-gestütztem Training findet sich im offiziellen Whitepaper zuDie Wirksamkeit kognitiven Trainings und seine Auswirkungen auf die neuronale Aktivität wurden in mehreren wissenschaftlichen Studien untersucht. Eine international anerkannte Publikation im Fachjournalzeigt, dass gezielte kognitive Übungen messbare Veränderungen in Gehirnfunktionen bewirken können: