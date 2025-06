Mit dem Kopf bei der Sache: Wie Neurofeedback Training bei ADHS-Merkmalen unterstützt

Bessere Selbststeuerung in Stresssituationen

Mehr Ausdauer bei Aufgaben

Weniger impulsives Verhalten

Und das Gefühl, wieder etwas „im Griff“ zu haben

Sich konzentrieren, dranbleiben, nicht gleich aufgeben – für viele ist das schwer. Für Menschen mit ADHS noch ein Stück mehr. Reize prasseln von allen Seiten, Gedanken springen, Aufgaben bleiben halb fertig. Doch was wäre, wenn man die eigene Aufmerksamkeit trainieren könnte wie einen Muskel? Genau das ist die Idee hinter dem Excellent Brain Neurofeedback Home Kit – einem digitalen Trainingssystem, das jetzt in einer neu strukturierten Version im MindTecStore erhältlich ist.ADHS ist mehr als Zappeligkeit und Unruhe. Es betrifft Kinder, Jugendliche und Erwachsene – zu Hause, in der Schule, im Job. Wer davon betroffen ist, weiß: Konzentration kommt nicht von allein. Hier setzt das Home Kit an. Entwickelt für Menschen mit ADHS-Merkmalen oder ähnlichen Herausforderungen im Bereich Aufmerksamkeit und Impulskontrolle, bietet das System ein selbstgesteuertes Neurofeedback-Training für den Alltag – ohne Klinik, ohne komplizierte Technik.Über ein EEG-Headset (das separat erhältliche Brainlink Lite) wird die Hirnaktivität gemessen – und in Echtzeit auf dem Bildschirm sichtbar gemacht. Die Software erkennt, ob man fokussiert ist oder abschweift, und reagiert sofort mit spielerischem Feedback. Wer konzentriert bleibt, meistert die Aufgabe. Wer abdriftet, sieht es direkt. So entsteht ein spielerisches Bewusstsein für die eigene Aufmerksamkeit – ganz ohne Zeigefinger.Das Home Kit gibt es schon länger – jetzt aber in einer komplett überarbeiteten Version. Drei Lizenzlaufzeiten (3, 6 oder 12 Monate), wahlweise für 1 oder 3 Nutzer, ermöglichen eine flexible Nutzung zu Hause. In der Familienversion sind zusätzlich entspannungsfördernde Übungen speziell für Eltern enthalten – ein schönes Extra für alle, die gemeinsam mit ihren Kindern an mehr Ruhe und Fokussierung arbeiten wollen.Wer regelmäßig trainiert, bemerkt oft schon nach wenigen Wochen:Das Beste daran: Man trainiert nicht gegen ADHS, sondern. Nicht, um anders zu sein, sondern um die eigenen Stärken besser nutzen zu können.Das neu aufgesetzte Excellent Brain Neurofeedback Home Kit ist ab sofort im MindTecStore erhältlich. Perfekt für alle, die mit ADHS leben – oder einfach nach einer digitalen Methode suchen, um sich und ihre Gedanken besser zu sortieren. Das System ist technisch ausgereift, praxiserprobt und macht aus „Ich kann mich nicht konzentrieren“ ein „Ich trainiere daran“.Auch für Erwachsene mit ADHS kann das Training ein wertvoller Baustein im Alltag sein – ob im Homeoffice, Studium oder Familienleben.