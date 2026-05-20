MindTecStore wird offizieller Cogo Certified Partner – Neurofeedback & EEG-basiertes Aufmerksamkeitstraining für Konzentration
MindTecStore ist offizieller Cogo Certified Partner von Neeuro und bietet EEG-basiertes Neurofeedback-Aufmerksamkeitstraining für Konzentration, Fokus und ADHS-nahe Herausforderungen.
Im Fokus steht Cogo von Neeuro, ein spielbasiertes EEG-basiertes Aufmerksamkeitstraining, das Neurofeedback mit motivierenden Trainingsmechaniken kombiniert. Über das nicht-invasive Neeuro SenzeBand 2 werden Hirnsignale in Echtzeit erfasst und in das Training integriert, sodass Aufmerksamkeit sichtbar und trainierbar wird.
Das System eignet sich für die private Nutzung zu Hause ebenso wie für Lerncoaching und strukturierte Trainingsprogramme. Besonders Familien suchen zunehmend nach digitalen Unterstützungsangeboten bei Konzentrations- und Aufmerksamkeitsproblemen – auch im Zusammenhang mit ADHS.
Mit der offiziellen Zertifizierung bestätigt Neeuro die fachliche Qualifikation von MindTecStore für Beratung und Anwendung rund um Cogo und EEG-basierte Neurofeedback-Lösungen.
„Mit der Cogo-Zertifizierung erweitern wir unser Portfolio um eine innovative Neurofeedback-Lösung für digitales Aufmerksamkeitstraining und können Kunden noch gezielter beraten“, so MindTecStore.
Wichtiger Hinweis: Cogo ist ein digitales Aufmerksamkeitstraining zur Unterstützung von Konzentration und Aufmerksamkeit. Es ersetzt keine medizinische Diagnose, Therapie oder Behandlung von ADHS.