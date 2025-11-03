Kontakt
MindTecStore startet Black Weeks 2025 mit -50 %

Gesundheit wird smart und erschwinglich: Während der Black Weeks 2025 im MindTecStore profitieren Kund:innen den ganzen November über von exklusiven Rabatten auf Health-, Fitness- und Wellness-Produkte.

Gesund leben, ohne Luxuspreise

Gesund leben, Stress reduzieren, die eigene Fitness im Blick behalten – nie war das wichtiger als heute. Doch moderne Gesundheits- und Wellness-Technologien sind oft teuer und für viele Verbraucher:innen schwer zugänglich. Gleichzeitig wächst das Bedürfnis nach smarter Selbstfürsorge, die Körper und Geist gleichermaßen stärkt.

Black Weeks statt Black Friday – vier Wochen sparen

Hier setzt der MindTecStore an: Mit den Black Weeks 2025, einer verlängerten Black-Friday-Aktion über den gesamten November, macht der Onlineshop hochwertige Gesundheits- und Lifestyle-Produkte für alle erschwinglich. Unter dem Motto „Black Sale 2025 – ganze vier Wochen sparen“ bietet der MindTecStore bis zu 50 % Rabatt auf über 100 ausgewählte Artikel aus den Bereichen Fitness, Herzgesundheit, Entspannung und Neurofeedback.

Von tragbaren EKG-Geräten und Blutdruckmessern der Marken AliveCor und Omron über Smartwatches und Körperanalyse-Waagen bis hin zu Biofeedback- und Mentaltraining-Systemen: Das Sortiment deckt die gesamte Bandbreite moderner Health-Tech-Produkte ab.„Endlich kann ich mir hochwertige Health-Gadgets leisten – die Black Weeks machen es möglich“, berichtet eine Kundin, die regelmäßig smarte Geräte zur Schlaf- und Stressanalyse nutzt.

Smarte Technologien für echte Gesundheitsvorsorge

Neben den Preisvorteilen steht auch die Idee der zugänglichen Gesundheitsvorsorge im Mittelpunkt. Immer mehr Menschen möchten aktiv Verantwortung für ihr Wohlbefinden übernehmen – mit präzisen Messdaten, digitalen Assistenten und vernetzten Lösungen. Genau hier bietet der MindTecStore Orientierung: Alle Produkte sind sorgfältig ausgewählt, medizinisch geprüft und auf eine gesunde, selbstbestimmte Lebensweise ausgelegt.

Black Weeks als Erfolgsmodell

Im vergangenen Jahr zählte der Shop während der Black Weeks über 30 % mehr Neukund:innen und eine Verdopplung der Nachfrage nach Mentaltraining- und Fitness-Geräten. 2025 wird der Aktionszeitraum erstmals auf den ganzen November ausgeweitet – eine Reaktion auf die starke Resonanz und die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Gesundheitslösungen.

Fazit: Gesundheit wird planbar – und bezahlbar

Die Black Weeks 2025 machen sichtbar, wie einfach es heute ist, mit smarten Technologien gesünder zu leben – und das zu Preisen, die Motivation schaffen. Der MindTecStore verbindet Gesundheitsbewusstsein mit Innovation und fairer Zugänglichkeit. Wer schon lange in moderne Wellness- oder MedTech-Produkte investieren wollte, findet im November die beste Gelegenheit dazu.

Jetzt Angebote sichern – nur im November bis zu 50 % sparen.

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

