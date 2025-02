Innovation : Neue technologische Entwicklungen und Anwendungen im Bereich der Gehirn-Computer-Schnittstellen.

Zum Auftakt des Lunar New Year teilt Tan Le, CEO von EMOTIV, eine reflektierende Botschaft über die Fortschritte und Perspektiven des Unternehmens. EMOTIV ist ein führender Anbieter im Bereich der EEG-Technologie und setzt sich dafür ein, Neurotechnologie weltweit zugänglicher zu machen. Der MindTecStore vertreibt die Produkte von EMOTIV in Deutschland und Europa und unterstützt damit die Verbreitung innovativer Lösungen zur Messung und Analyse kognitiver Prozesse.EMOTIV ist ein bioinformatisches Unternehmen, das das Verständnis des menschlichen Gehirns durch Elektroenzephalographie (EEG) vorantreibt. Die Mission des Unternehmens ist es, Einzelpersonen zu befähigen, ihr eigenes Gehirn zu verstehen, und gleichzeitig die Hirnforschung weltweit zu beschleunigen. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 durch Tan Le (CEO) und Dr. Geoff Mackellar (CTO) hat sich EMOTIV zu einem Marktführer im Bereich der Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCI) entwickelt. Mit Hauptsitz in San Francisco und weiteren Standorten in Sydney, Hanoi und Ho Chi Minh City ist EMOTIV international tätig.Tan Le hebt in ihrer Botschaft die bisherigen Erfolge des Unternehmens hervor und skizziert die Strategie für die kommenden Jahre. „Wir haben in den letzten Jahren große Fortschritte dabei gemacht, Neurotechnologie für alle zugänglich zu machen. Diesen Weg werden wir konsequent weiterverfolgen“, betont sie. Bisher wurden über, mehr alsund über. Zudem gibt es bereits mehr alsin Google Scholar.Im Fokus stehen die Demokratisierung der Neurotechnologie, die Weiterentwicklung innovativer Produkte und der Ausbau strategischer Partnerschaften. EMOTIVs Technologie wird in vielfältigen Bereichen eingesetzt – von Gaming und interaktiven Medien über Medizin und Transportwesen bis hin zu Marktforschung, Psychologie und Robotik. Durch die Integration von maschinellem Lernen ermöglicht die Technologie kognitive Leistungsüberwachung, emotionale Analyse und die Steuerung virtueller sowie physischer Objekte.Die Anwendungsgebiete der EMOTIV-Technologie erstrecken sich über zahlreiche Branchen, darunter:Der MindTecStore unterstützt diesen Ansatz als offizieller Vertriebspartner von EMOTIV in Deutschland und Europa. Die enge Zusammenarbeit mit dem Hersteller trägt dazu bei, Anwendern moderne EEG-Technologien bereitzustellen und deren Einsatz in verschiedenen Bereichen zu ermöglichen.Weitere Informationen zur Lunar New Year Botschaft von Tan Le sind auf der offiziellen EMOTIV-Website verfügbar.Der MindTecStore ist eine führende Plattform für neurotechnologische Produkte und digitale Gesundheitslösungen. Als autorisierterbietet der MindTecStore innovative Lösungen für Neurofeedback, kognitive Leistungssteigerung, Entspannung und Training an.