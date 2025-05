Mentale Balance für die ganze Familie – Achtsamkeit neu gedacht zum Welt-Familientag mit Neurofeedback

Neurofeedback für die Familie: Visualisierung der Hirnaktivität in Echtzeit zur Förderung von Selbstregulation

– ein internationaler Anlass, um das Miteinander in der Familie zu stärken. In einer Zeit voller Ablenkung, Tempo und mentaler Belastung ist das gemeinsame Innehalten wichtiger denn je. Dasbietet einen innovativen Weg zu mehr Achtsamkeit und innerer Balance – mithilfe von Neurofeedback, kombiniert mit einer professionellen Achtsamkeits-App.Neurofeedback ist ein computergestütztes Verfahren, bei dem die Hirnaktivität über ein EEG gemessen und in Echtzeit als visuelle oder auditive Rückmeldung dargestellt wird. Nutzerinnen und Nutzer erhalten so Hinweise darauf,– etwa bei Stress, Konzentration oder Entspannung. Das Ziel: einealso die Fähigkeit, das eigene Denken, Fühlen und Verhalten bewusst zu steuern.Gerade im Familienkontext kann Neurofeedback dabei helfen,– Stressreaktionen frühzeitig zu erkennen– Konzentration zu verbessern (z. B. bei Hausaufgaben oder vor Prüfungen)– innere Unruhe zu reduzieren– gesunde Entspannungsroutinen zu entwickelnDas Besondere: Die Methode ist nicht-invasiv, wissenschaftlich fundiert und durch spielerisches Feedback leicht verständlichDie Galini-App ist speziell auf das SenzeBand 2 abgestimmt. Sie verbindet klassische Achtsamkeitsmethoden – wie Atemübungen, Visualisierungen und sanfte Bewegungen – mit der Live-Rückmeldung des EEG-Headsets. Nutzerinnen und Nutzer sehen direkt auf dem Bildschirm,Das stärkt die Motivation und hilft, die Wirkung der Übungen gezielt zu vertiefen.Auch ohne Headset ist Galini nutzbar: Mit den drei zusätzlichen Premium-Zugängen im Family-Set können weitere Familienmitglieder die App unabhängig vom EEG-Gerät nutzen – etwa zum Einschlafen, zum Runterkommen nach der Schule oder für eine gemeinsame Familienauszeit.Beim erstmaligen Einrichten kann statt einer Galini-Lizenz auch die Appgewählt werden. Diese ist aufwerden mithilfe interaktiver Spiele trainiert – ebenfalls in Verbindung mit EEG-Rückmeldungen. Eine motivierende Ergänzung für alle, die geistig fit bleiben oder gezielt an mentalen Fähigkeiten arbeiten möchten.Dasist mobil, kabellos, leicht verständlich und mit Android/iOS kompatibel. Die Kombination aus tragbarem EEG-Sensor, intelligenter App und flexibler Nutzung macht es zu einem– für den privaten Alltag ebenso wie für Schulen, therapeutische Angebote oder betreute Freizeitgruppen.Mit dem Neeuro Family-Set wird Neurofeedback zu einer familientauglichen Erfahrung. Die Kombination aus moderner EEG-Technologie und durchdachter App-Anleitung ermöglicht einen bewussten Umgang mit mentaler Gesundheit – intuitiv, individuell und inspirierend.Hinweis: Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät und ersetzt keine ärztliche Behandlung. Bei gesundheitlichen Fragen ist ärztlicher Rat einzuholen.