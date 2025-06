Kann sanfte Hirnstimulation Linderung bei Depressionen bringen?

Viele Menschen mit depressiven Symptomen wünschen sich eine schnell verfügbare und unkomplizierte Unterstützung – besonders dann, wenn Medikamente nicht ausreichen, Nebenwirkungen belasten oder noch keine ärztliche Behandlung begonnen wurde. Flow bietet genau hier eine neue Möglichkeit: eine klinisch geprüfte, nicht-invasive Hirnstimulation zur Anwendung zu Hause. Als ergänzende oder alternative Methode kann sie helfen, depressive Symptome gezielt zu lindern – ganz ohne Rezept.Was bislang vor allem in Kliniken durchgeführt wurde, ist mit Flow nun für den Heimgebrauch zugänglich: Die transkranielle Gleichstromstimulation (tDCS). Dabei werden über ein tragbares Headset schwache elektrische Impulse gezielt an einen Bereich im vorderen Teil des Gehirns gesendet – jener Bereich, der bei Depressionen häufig weniger aktiv ist. Die Stimulation kann die Aktivität dort gezielt erhöhen und somit depressive Symptome lindern.Die tDCS-Methode basiert auf jahrzehntelanger Forschung. Aktuelle Metaanalysen belegen, dass die Wirksamkeit der Methode mit anderen etablierten Therapien vergleichbar ist – bei gleichzeitig geringem Nebenwirkungsrisiko. Auch der Nutzen von Flow wurde in mehreren Studien untersucht und durch Nutzer*innen bestätigt: Rund 77 % berichten von einer Verbesserung der Symptome innerhalb der ersten drei Wochen. Über 25.000 Menschen weltweit verwenden bereits das Flow-Headset, das u. a. auch vom britischen Gesundheitssystem NHS eingesetzt wird.Neben der tDCS-Stimulation bietet die Flow-App zusätzlich verhaltenstherapeutische Unterstützung. Nutzer*innen erhalten dort kostenfreie Kurse, die zu gesünderem Schlaf, mehr Bewegung, besserer Ernährung und bewussterem Denken motivieren – vier Lebensbereiche, die nachweislich einen starken Einfluss auf depressive Symptome haben.Flow wird fünfmal pro Woche für 30 Minuten angewendet. Die Behandlung ist laut Studien sicher und gut verträglich. Dennoch gilt: In bestimmten medizinischen Fällen – etwa bei Epilepsie, implantierten Geräten oder während der Schwangerschaft – sollte vorab ärztlicher Rat eingeholt werden. Auch wer über eine Veränderung der bestehenden Behandlung nachdenkt, sollte dies immer mit medizinischem Fachpersonal abklären.Das Flow-Headset kann direkt über den MindTecStore bezogen werden. Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 1 bis 3 Werktagen. Bei Fragen zur Anwendung oder Eignung steht das Team gerne beratend zur Seite.Flow ist ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt zur Behandlung von Depressionen. Medizinprodukt (Risikoklasse IIa, mittleres Risiko). Beachten Sie Produkt- und Gebrauchsanweisung (Landessprache).