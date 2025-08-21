Kontakt
Kann eine Brille Parkinson-Betroffenen zu besserem Schlaf und mehr Lebensqualität verhelfen?

Eine klinisch getestete Blaulichtbrille zeigt in Studien signifikante Verbesserungen bei Schlaf, Stimmung und Tagesmüdigkeit – ganz ohne Medikamente.

Schlafstörungen – ein unterschätztes Symptom bei Parkinson

Bei der Parkinson-Krankheit stehen motorische Symptome meist im Fokus. Doch auch die nicht-motorischen Beschwerden, insbesondere Schlafstörungen, beeinträchtigen die Lebensqualität erheblich. Viele Betroffene leiden unter Durchschlafstörungen, einem fragmentierten Tag-Nacht-Rhythmus oder intensiver Tagesmüdigkeit. Hinzu kommen häufig depressive Verstimmungen, die den Alltag zusätzlich belasten. Gerade für diese Symptome gibt es bislang wenige wirksame, nebenwirkungsarme Behandlungsansätze.

Blaulichttherapie – gezielte Hilfe durch biologisch aktives Licht

Ein neuer, wissenschaftlich geprüfter Ansatz zur Unterstützung bei Parkinson basiert auf gezielter Lichtanwendung: Die Propeaq 3 Blaulichtbrille strahlt monochromatisches blaues Licht mit hoher Intensität (250 M-EDI, ca. 468 nm) direkt in das Sichtfeld aus. Das Licht wirkt als „Taktgeber“ für die innere Uhr und unterstützt den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus – ohne pharmakologische Eingriffe. Die tragbare Lichtquelle ermöglicht eine gezielte Lichttherapie am Morgen und späten Nachmittag, genau dann, wenn der Körper am besten auf Lichtimpulse reagiert.

Klinische Studie: 74 % berichten von besserem Schlaf und mehr Wohlbefinden

Im Jahr 2019 führte das Radboud Universitätsklinikum in Zusammenarbeit mit Pflegeexperte und Forscher Toine Schoutens eine Studie zur Wirkung der Propeaq Blaulichtbrille bei Parkinson durch. 58 Teilnehmende nutzten die Brille täglich über mindestens eine Woche. Das Ergebnis:
  • 74 % der Teilnehmenden berichteten von besserem Nachtschlaf
  • Es kam zu einer Reduktion von Tagesmüdigkeit
  • Depressive Symptome wurden deutlich gemindert
  • Einige Teilnehmende erlebten sogar eine Verbesserung der Motorik
Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Parkinson’s Disease (Hindawi) veröffentlicht und kann hier eingesehen werden: Studie zur Blaulichttherapie bei Parkinson (PDF)

Anwendung: einfach, sicher und ohne Nebenwirkungen

Die empfohlene Anwendung ist leicht in den Alltag integrierbar:
  • Täglich morgens direkt nach dem Aufstehen für 30–60 Minuten
  • Zweite Anwendung am späten Nachmittag, vor 19:00 Uhr
Bereits nach drei Wochen konsequenter Nutzung berichten viele Betroffene über eine spürbare Verbesserung ihres Schlafs und ihrer Stimmung. Die Anwendung ist nicht invasiv, gut verträglich und kann bei erneut auftretenden Symptomen jederzeit wiederholt werden.

Strukturierter Tagesrhythmus durch smarte Technologie

Die kostenlose TimeTooler App ergänzt die Anwendung der Brille durch personalisierte Lichtzeitpläne – basierend auf Schlafverhalten, Chronotyp oder Tagesablauf. Die App synchronisiert sich automatisch via Bluetooth mit der Brille und unterstützt durch Erinnerungen und Empfehlungen den langfristigen Einsatz. Damit wird die Lichttherapie zu einem planbaren und nachhaltigen Bestandteil der Tagesstruktur.

Alltagstauglich durch Design und Komfort

Die Propeaq 3 Blaulichtbrille wiegt nur ca. 41 g und ist durch ihr kompaktes Format ideal für den täglichen Gebrauch. Die integrierten LEDs funktionieren auch ohne Gläser – bei Bedarf können orangefarbene oder optische Gläser ergänzt werden. Aufgeladen wird die Brille unkompliziert per USB. Das modulare System erlaubt eine individuelle Anpassung, auch für Nutzer mit Sehstärke.

Erhältlich im MindTecStore

Die Propeaq 3 Blaulichtbrille ist im MindTecStore erhältlich – dem Fachhandel für moderne Neurotechnologie, Lichttherapie und Biofeedback-Systeme. Der Shop bietet geprüfte Produkte, fachkundige Beratung und eine klare Spezialisierung auf alltagstaugliche Lösungen zur Förderung von Gesundheit und Lebensqualität.

MindTecStore - der Technolgien-Shop für mehr körperliche und mentale Gesundheit

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

