Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung: Gebärdensprache Übersetzer Handschuh erleichtert Kommunikation

Viele Menschen, die nicht hören oder sprechen können, stoßen täglich auf unsichtbare Barrieren. Der Gebärdensprache Übersetzer Handschuh bietet einen neuen Weg, diese Hürden im Alltag zu reduzieren.

Ein Alltag voller unsichtbarer Barrieren

Der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung macht sichtbar, wie viele Menschen in Deutschland mit Kommunikationshürden leben. 80.000 Menschen sind gehörlos. 13,4 Millionen sind hörbeeinträchtigt, davon 7,5 Millionen leichtgradig, 4,7 Millionen mittelgradig, 1 Million hochgradig und 200.000 an Taubheit grenzend schwerhörig.
Viele Betroffene sagen, das größte Problem sei nicht das fehlende Hören, sondern das Nicht-Verstanden-Werden.

Ein Handschuh, der Gesten verständlich macht

Der Gebärdensprache Übersetzer Handschuh bietet eine neue Möglichkeit, Verständigung zu erleichtern. Bewegungssensoren erfassen Gesten und verwandeln sie über eine App in gesprochene oder geschriebene Sprache.
Unterstützt werden über 40 Sprachen. Die Nutzungsdauer beträgt bis zu 10 Stunden.
Ein Nutzer formulierte es so: „Ich möchte einfach verstanden werden, ohne erklären zu müssen, wie man mit mir spricht.“

Mehr Selbstständigkeit im Alltag

Ob beim Arzt, an der Kasse oder im Kontakt mit Behörden: Der Handschuh hilft, Gespräche ohne Dolmetscher zu führen.
Das stärkt Selbstständigkeit, erleichtert Abläufe und ermöglicht mehr Teilhabe – für Menschen mit Hör- oder Sprachverlust ebenso wie für Angehörige oder Fachkräfte.

Warum dieser Tag wichtig ist

Der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung erinnert daran, dass Barrierefreiheit kein Sonderthema ist, sondern Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben.
Der Handschuh zeigt, wie eine einfache technische Lösung spürbare Erleichterung bringen kann.

Weitere Infos in einer Minute entdecken und sehen, wie der Handschuh den Alltag erleichtert.

