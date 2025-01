Chronische, nicht heilende Wunden wie venöse Beinulzera oder diabetische Fußgeschwüre stellen eine wachsende Herausforderung in der medizinischen Versorgung dar. Besonders ältere Menschen und Patienten mit Vorerkrankungen wie Diabetes sind häufig betroffen. Trotz moderner Behandlungsmethoden bleibenNMES-Geräte, wie das, sind kleine, tragbare und selbstklebende Geräte, die auf die Haut am Wadenbein angebracht werden. Sie sendenDiese aktiviert die Muskelpumpe in den Beinen, fördert die venöse und arterielle Durchblutung sowie die Mikrozirkulation und. Durch verschiedene Stimulationsstufen kann die Anwendung individuell auf die Bedürfnisse der Patienten angepasst werden​​.In einer Fallstudie, die in Zusammenarbeit mit der Tissue Viability Unit in London durchgeführt wurde, erhielten fünf Patienten mit chronischen venösen Beinulzera zusätzlich zur Standardtherapie das geko™-Gerät.– ein Erfolg, der zuvor mit Standardtherapien nicht erreicht werden konnte. Patienten berichteten zudem von reduzierten Schmerzen und einer Verbesserung ihrer Lebensqualität​​.Ein weiteres Fallbeispiel zeigt den Erfolg des geko™-Geräts bei einem Patienten, der über fünf Jahre an einer nicht heilenden Wunde am Bein litt.Neben der physischen Heilung führte der Einsatz des NMES-Geräts auch zu einer verbesserten psychischen Verfassung des Patienten, da er aktiv in die Behandlung einbezogen wurde. Weitere Details zu diesen Fallstudien finden Sie hier und hier.Das-Gerät istDie regelmäßige Nutzung (12 Stunden pro Tag) ist unkompliziert und kann sowohl in der Klinik als auch zu Hause erfolgen. Neben der Förderung der Wundheilung trägt das Gerät nachweislich zur Schmerzlinderung bei und verbessert somit die Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig.Dasist in Deutschland über den MindTecStore erhältlich. Alsbietet der MindTecStore modernste Lösungen für Menschen, die aktiv an ihrer Gesundheit arbeiten möchten. Mit einem Fokus auf Qualität und Fortschrittlichkeit setzt der MindTecStore Maßstäbe in der Gesundheitsbranche.Die Integration von NMES-Geräten wie demin die Wundversorgung zeigt, dass technologische Innovationen einenDie vorgestellten Fallstudien unterstreichen die Wirksamkeit dieser Methode und bieten Hoffnung für Patienten, die auf herkömmliche Behandlungen nicht ansprechen.