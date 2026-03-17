High-End EEG-Analyse-Set für Profis jetzt im MindTecStore

Tiefgreifende EEG-Analyse für professionelle Arbeitsprozesse
Im Zentrum des Analyse-Sets steht die BrainAssistant Professional + Analysis-Software von brainboost, einem deutschen Unternehmen aus München, das EEG- und Neurofeedback-Anwendungen gemeinsam mit Trainern und medizinischen Experten entwickelt. Die Software vereint strukturiertes Neurofeedback-Training mit erweiterten EEG-Analysefunktionen wie BrainMaps, Frequenzverläufe, Z-Scores und Vergleichsansichten. Damit ermöglicht sie es Anwendern, EEG-Daten nicht nur zu visualisieren, sondern systematisch zu interpretieren und langfristig zu dokumentieren – ein entscheidender Vorteil für wissenschaftliche, therapeutische und coaching-orientierte Prozesse.
Das Analyse-Set ergänzt die Software um das BrainBit Dragon EEG-System mit 21 EEG-Kanälen nach internationalem 10-20-Standard sowie zusätzlichen Kanälen für Biosignale. Diese Hardware-Konfiguration liefert hochauflösende EEG-Daten und eignet sich ideal für anspruchsvolle qEEG-Analysen, detaillierte BrainMaps und longitudinal vergleichende Auswertungen über mehrere Sitzungen hinweg.
Mehrwert für Coaching, Therapie und Forschung
Immer mehr professionelle Anwender integrieren EEG-Analyseprozesse in ihre Arbeit, um:
- mentale Zustände objektiv zu erfassen und zu vergleichen
- Fortschritte über mehrere Sitzungen systematisch zu dokumentieren
- individuelle Trainings- und Therapieprozesse datenbasiert zu steuern
- Fundierte Berichte und Befunde für Klienten, Patienten oder Studien zu erstellen
Mit dem BrainBit Dragon-System lassen sich EEG-Messungen mit hoher räumlicher Auflösung realisieren und ergänzende Biosignale unkompliziert integrieren, ein wichtiger Vorteil für alle, die mehr als nur reine Trainingsdaten auswerten möchten.
Deutsche Software - entwickelt mit Expertenwissen
Die BrainAssistant-Plattform wurde von brainboost GmbH aus München entwickelt und basiert auf langjähriger neurotechnologischer Expertise. Das interdisziplinäre Team arbeitet eng mit Neurofeedback-Trainern und medizinischen Fachkräften zusammen, um praxisnahe Lösungen für professionelle Anwender zu schaffen.
Verfügbarkeit und Lizenzmodelle
Das BrainAssistant Professional + Analysis + BrainBit Dragon EEG - Analyse-Set ist ab sofort im MindTecStore erhältlich und wird in verschiedenen Lizenzlaufzeiten angeboten, geeignet für Praxis-Teams, Trainingszentren, Forschungsgruppen und Ausbildungsumgebungen.
Über den MindTecStore
Der MindTecStore ist ein spezialisierter Online-Shop für EEG-Sensorik, neurotechnologische Systeme und professionelle Software-Lösungen zur Analyse, Auswertung und Dokumentation von EEG-Daten. Das Sortiment richtet sich an Coaches, Therapeuten, Trainer, Forscher und Anwender aus Wissenschaft und Gesundheits-Sektor.