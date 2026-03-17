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High-End EEG-Analyse-Set für Profis jetzt im MindTecStore

BrainAssistant Professional + Analysis & BrainBit Dragon - datenbasierte EEG-Auswertung, qEEG-Analysen und umfassende Dokumentation für Coaching, Forschung und Therapie

(lifePR) (Linden, )
Der MindTecStore bringt mit dem brainboost BrainAssistant Professional + Analysis + BrainBit Dragon EEG - Analyse-Set eine leistungsstarke Lösung für hochpräzise EEG-Analysen, qEEG-Auswertungen und strukturierte Neurofeedback-Dokumentation auf den Markt. Die Kombination aus deutscher Neurofeedback-Software und professioneller 21-Kanal-EEG-Hardware richtet sich an Coaches, Trainer, Therapeuten, Forschungs- und Ausbildungsumgebungen, die EEG-Daten nicht nur erfassen, sondern tiefgehend auswerten, vergleichen und dokumentieren möchten.

Tiefgreifende EEG-Analyse für professionelle Arbeitsprozesse

Im Zentrum des Analyse-Sets steht die BrainAssistant Professional + Analysis-Software von brainboost, einem deutschen Unternehmen aus München, das EEG- und Neurofeedback-Anwendungen gemeinsam mit Trainern und medizinischen Experten entwickelt. Die Software vereint strukturiertes Neurofeedback-Training mit erweiterten EEG-Analysefunktionen wie BrainMaps, Frequenzverläufe, Z-Scores und Vergleichsansichten. Damit ermöglicht sie es Anwendern, EEG-Daten nicht nur zu visualisieren, sondern systematisch zu interpretieren und langfristig zu dokumentieren – ein entscheidender Vorteil für wissenschaftliche, therapeutische und coaching-orientierte Prozesse.

Das Analyse-Set ergänzt die Software um das BrainBit Dragon EEG-System mit 21 EEG-Kanälen nach internationalem 10-20-Standard sowie zusätzlichen Kanälen für Biosignale. Diese Hardware-Konfiguration liefert hochauflösende EEG-Daten und eignet sich ideal für anspruchsvolle qEEG-Analysen, detaillierte BrainMaps und longitudinal vergleichende Auswertungen über mehrere Sitzungen hinweg.

Mehrwert für Coaching, Therapie und Forschung

Immer mehr professionelle Anwender integrieren EEG-Analyseprozesse in ihre Arbeit, um:
  • mentale Zustände objektiv zu erfassen und zu vergleichen
  • Fortschritte über mehrere Sitzungen systematisch zu dokumentieren
  • individuelle Trainings- und Therapieprozesse datenbasiert zu steuern
  • Fundierte Berichte und Befunde für Klienten, Patienten oder Studien zu erstellen
Die BrainAssistant Professional + Analysis-Software bietet umfangreiche Tools für qEEG-Analysen, BrainMapping, Frequenzspektren, Z-Scores sowie Längsschnitt-Vergleiche, verbunden mit intuitiven Protokoll- und Berichtsfunktionen für klare, verständliche Ergebnisse.

Mit dem BrainBit Dragon-System lassen sich EEG-Messungen mit hoher räumlicher Auflösung realisieren und ergänzende Biosignale unkompliziert integrieren, ein wichtiger Vorteil für alle, die mehr als nur reine Trainingsdaten auswerten möchten.

Deutsche Software - entwickelt mit Expertenwissen

Die BrainAssistant-Plattform wurde von brainboost GmbH aus München entwickelt und basiert auf langjähriger neurotechnologischer Expertise. Das interdisziplinäre Team arbeitet eng mit Neurofeedback-Trainern und medizinischen Fachkräften zusammen, um praxisnahe Lösungen für professionelle Anwender zu schaffen.

Verfügbarkeit und Lizenzmodelle

Das BrainAssistant Professional + Analysis + BrainBit Dragon EEG - Analyse-Set ist ab sofort im MindTecStore erhältlich und wird in verschiedenen Lizenzlaufzeiten angeboten, geeignet für Praxis-Teams, Trainingszentren, Forschungsgruppen und Ausbildungsumgebungen.

Über den MindTecStore

Der MindTecStore ist ein spezialisierter Online-Shop für EEG-Sensorik, neurotechnologische Systeme und professionelle Software-Lösungen zur Analyse, Auswertung und Dokumentation von EEG-Daten. Das Sortiment richtet sich an Coaches, Therapeuten, Trainer, Forscher und Anwender aus Wissenschaft und Gesundheits-Sektor.

Website Promotion

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MindTecStore - der Technolgien-Shop für mehr körperliche und mentale Gesundheit

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

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