High-End EEG-Analyse-Set für Profis jetzt im MindTecStore

mentale Zustände objektiv zu erfassen und zu vergleichen

Fortschritte über mehrere Sitzungen systematisch zu dokumentieren

individuelle Trainings- und Therapieprozesse datenbasiert zu steuern

Fundierte Berichte und Befunde für Klienten, Patienten oder Studien zu erstellen

Der MindTecStore bringt mit demeine leistungsstarke Lösung für hochpräziseundauf den Markt. Die Kombination aus deutscher Neurofeedback-Software und professioneller 21-Kanal-EEG-Hardware richtet sich an Coaches, Trainer, Therapeuten, Forschungs- und Ausbildungsumgebungen, die EEG-Daten nicht nur erfassen, sondernmöchten.Im Zentrum des Analyse-Sets steht dievon, einem deutschen Unternehmen aus München, das EEG- und Neurofeedback-Anwendungen gemeinsam mit Trainern und medizinischen Experten entwickelt. Die Software vereint strukturiertes Neurofeedback-Training mit erweitertenDamit ermöglicht sie es Anwendern, EEG-Daten nicht nur zu visualisieren, sondern systematisch zu interpretieren und langfristig zu dokumentieren – ein entscheidender Vorteil für wissenschaftliche, therapeutische und coaching-orientierte Prozesse.Das Analyse-Set ergänzt die Software um dassowie zusätzlichen Kanälen für Biosignale. Diese Hardware-Konfiguration liefert hochauflösende EEG-Daten und eignet sich ideal für anspruchsvolle qEEG-Analysen, detaillierte BrainMaps und longitudinal vergleichende Auswertungen über mehrere Sitzungen hinweg.Immer mehr professionelle Anwender integrieren EEG-Analyseprozesse in ihre Arbeit, um:Die BrainAssistant Professional + Analysis-Software bietet umfangreiche Tools fürsowieverbunden mit intuitiven Protokoll- und Berichtsfunktionen für klare, verständliche Ergebnisse.Mit dem BrainBit Dragon-System lassen sich EEG-Messungen mit hoher räumlicher Auflösung realisieren und ergänzende Biosignale unkompliziert integrieren, ein wichtiger Vorteil für alle, die mehr als nur reine Trainingsdaten auswerten möchten.Die BrainAssistant-Plattform wurde vonentwickelt und basiert auf langjähriger neurotechnologischer Expertise. Das interdisziplinäre Team arbeitet eng mit Neurofeedback-Trainern und medizinischen Fachkräften zusammen, um praxisnahe Lösungen für professionelle Anwender zu schaffen., geeignet für Praxis-Teams, Trainingszentren, Forschungsgruppen und Ausbildungsumgebungen.Der MindTecStore ist ein spezialisierter Online-Shop für EEG-Sensorik, neurotechnologische Systeme und professionelle Software-Lösungen zur Analyse, Auswertung und Dokumentation von EEG-Daten. Das Sortiment richtet sich an Coaches, Therapeuten, Trainer, Forscher und Anwender aus Wissenschaft und Gesundheits-Sektor.