MindTecStore Europa Gottlieb-Daimler-Str. 13 35440 Linden, Deutschland
Ansprechpartner:in Herr Hans-Georg Bieschke +49 6403 6099332
Herbst im Visier: MindTecStore rückt das scharf, was wirklich guttut – mit bis zu 45 % Rabatt

Kuratierte Technologien für Schlaf, Fokus & Balance – jetzt für kurze Zeit bis –45 % günstiger.

Herbst als Übergangszeit: Routinen schärfen, Energie zurückgewinnen.

Wenn die Tage kürzer werden und der Alltag an Fahrt aufnimmt, suchen viele Menschen nach Wegen, um bewusst Kraft zu tanken, Stress zu reduzieren und die eigene Energie stabil zu halten. Unter dem Motto „Herbst im Visier“ präsentiert der MindTecStore in diesem Jahr eine Auswahl smarter Gesundheits- und Lifestyle-Produkte, die genau dabei unterstützen. Bis zu –45 % Rabatt machen den Einstieg in bessere Routinen jetzt besonders attraktiv.

Herbst als Übergangszeit

Der Herbst gilt für viele als Phase des Wandels: kürzere Tage, sinkende Temperaturen und ein wachsendes Bedürfnis nach Struktur prägen die Saison. Mit der Aktion „Herbst im Visier“ greift der MindTecStore diesen Lebensrhythmus auf. Statt nüchterner Rabatte steht eine bewusst zusammengestellte Auswahl im Mittelpunkt, die konkrete Alltagsprobleme adressiert – vom Schlaf über den Fokus bis hin zur Regeneration nach dem Sport.

Smarte Lösungen für Alltag und Gesundheit

Die Bandbreite der Angebote reicht von Atem- und Entspannungstrainern über EEG-Headsets bis hin zu mobilen EKGs und Blutdruckmessgeräten. Für sportlich Aktive gibt es EMS-Anzüge, Vibrationsbandagen und Kompressionssysteme, die Training und Erholung gezielt unterstützen. Damit deckt die Aktion zentrale Themen ab, die viele Menschen im Herbst beschäftigen: besser schlafen, konzentrierter arbeiten, Stress abbauen und aktiv bleiben.

Stimme aus dem Unternehmen

Wir wissen, dass Gesundheit nicht von heute auf morgen kommt. Sie entsteht Schritt für Schritt – mit Routinen, die Freude machen und im Alltag funktionieren“, erklärt Jörne Kreuder, Sprecherin des MindTecStore. „Mit der Aktion ‚Herbst im Visierwollen wir genau das unterstützen: Menschen helfen, einfache Gewohnheiten aufzubauen, die Energie, Ruhe und Struktur geben.“

Zielgruppe im Fokus

Die Produkte sprechen eine breite Zielgruppe an – von Berufstätigen über Studierende bis hin zu Familien. Besonders hervorgehoben wird die Vielfalt der Anwendungsbereiche: Schlaf, Fokus, Ernährung, Stressmanagement, Fitness und spielerische Bewegung. So wird „Herbst im Visier“ zu einer Einladung, sich bewusst mit dem eigenen Wohlbefinden auseinanderzusetzen und mit kleinen Schritten spürbare Veränderungen zu erzielen.

Ein Herbst voller Chancen

Mit „Herbst im Visier“ erzählt der MindTecStore eine klare Geschichte: den Herbst nicht als träge Jahreszeit wahrzunehmen, sondern als Möglichkeit, neue Energie zu gewinnen, Routinen zu festigen und bewusster durchs Leben zu gehen.

MindTecStore - der Technolgien-Shop für mehr körperliche und mentale Gesundheit

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

