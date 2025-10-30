Gibt es wirksame nicht-medikamentöse Ansätze bei Parkinson?

5 Minuten auf der gelben Einstellung, wenn Stress aufkam,

Erste Evidenz spricht dafür, dass wechselseitige Vibrationsimpulse die akute Stressreaktion modulieren können. qEEG-Auswertungen zeigen binnen Sekunden veränderte Aktivitätsmuster in stressrelevanten Netzwerken wie Amygdala/Insula, konsistent mit einer Deeskalation der Stressantwort.

Beobachtungsdaten aus App-Nutzungen berichten im Mittel deutliche Rückgänge in subjektivem Stress nach 30 Sekunden Anwendung. Diese Daten sind selbstberichtete Anwendungsbeobachtungen ohne Kontrollgruppe.

In einer randomisierten, triple-blinden, placebokontrollierten Studie (TSST) zeigten Teilnehmende im aktiven Stimulationsarm geringere subjektive Stresswerte und eine stärkere Absenkung des Speichel-Cortisols gegenüber Placebo.

Parkinson nimmt vielen Menschen nicht nur Beweglichkeit, sondern auch Ruhe. Zittern, innere Anspannung und schlechter Schlaf bleiben oft trotz Medikamenten bestehen. Die Frage ist, ob nichtmedikamentöse Ansätze spürbare Wirkung zeigen können. Der Erfahrungsbericht von Billy Carpenter, 65, liefert erste Praxisdaten. Er lebt mit Parkinson und einer REM Schlafstörung. Seine Medikamente helfen unterschiedlich gut. Er suchte nach einer ergänzenden Methode, die Stress senkt und Schlaf verbessert.Auf der Suche nach Erleichterung entdeckte Billy die, entwickelt vonund. Das tragbare Gerät arbeitet mit sanften bilateralen Vibrationsimpulsen – ein Ansatz, der ursprünglich aus der Traumatherapie stammt und heute zur Stressreduktion eingesetzt wird.Billy begann, die Geräte täglich zu nutzen:Das Ergebnis war für ihn unmittelbar spürbar. „, berichtet Billy begeistert.Nach einigen Wochen stellte er fest: Seine Symptome waren besser kontrollierbar, die Nächte ruhiger, der Schlaf tiefer. „“, sagt er. Auch sein Neurologe zeigte sich überrascht – Billy konnte seine Medikation stabil halten.“, fasst Billy zusammen.TouchPoints™ steht beispielhaft für eine neue, zugängliche Form von Neuro-Technologie: klein, tragbar und wissenschaftlich fundiert. Für viele Menschen mit Parkinson kann sie ein Weg sein, den Alltag wieder etwas ruhiger, kontrollierter und selbstbestimmter zu gestalten.Hinweis: Die Übertragbarkeit dieser Stress-Effekte speziell auf Parkinson-Symptome (z. B. Tremor, Schlaf) erfordert weitere kontrollierte Studien mit Patientinnen und Patienten. Die vorliegende Fallstudie liefert hierfür praxisnahe Anhaltspunkte, ersetzt aber keine Wirksamkeitsnachweise in der Indikation.