Gibt es wirksame nicht-medikamentöse Ansätze bei Parkinson?

Viele Betroffene suchen neben der Medikation nach Wegen zu mehr Ruhe und Schlaf. Diese Fallstudie zeigt, wie ein einfacher sensorischer Ansatz Tremor und Unruhe im Alltag beeinflussen kann.

Wenn Ruhe keine Selbstverständlichkeit ist

Parkinson nimmt vielen Menschen nicht nur Beweglichkeit, sondern auch Ruhe. Zittern, innere Anspannung und schlechter Schlaf bleiben oft trotz Medikamenten bestehen. Die Frage ist, ob nichtmedikamentöse Ansätze spürbare Wirkung zeigen können. Der Erfahrungsbericht von Billy Carpenter, 65, liefert erste Praxisdaten. Er lebt mit Parkinson und einer REM Schlafstörung. Seine Medikamente helfen unterschiedlich gut. Er suchte nach einer ergänzenden Methode, die Stress senkt und Schlaf verbessert.

Ein kleiner Impuls mit großer Wirkung

Auf der Suche nach Erleichterung entdeckte Billy die TouchPoints™ Basic, entwickelt von Neuropsychologin Dr. Amy Serin und Unternehmerin Vicki Mayo. Das tragbare Gerät arbeitet mit sanften bilateralen Vibrationsimpulsen – ein Ansatz, der ursprünglich aus der Traumatherapie stammt und heute zur Stressreduktion eingesetzt wird.

Billy begann, die Geräte täglich zu nutzen:
  • 5 Minuten auf der gelben Einstellung, wenn Stress aufkam,
  • blauer Modus tagsüber, um Zittern zu mindern,
  • 15 Minuten vor dem Schlafen, um den Körper zu entspannen.
Das Ergebnis war für ihn unmittelbar spürbar. „Ich habe sie in meine Westentaschen gelegt und sofort gemerkt, dass die Tremoraktivität nachließ, berichtet Billy begeistert.

Nach einigen Wochen stellte er fest: Seine Symptome waren besser kontrollierbar, die Nächte ruhiger, der Schlaf tiefer. „Ich schlafe jetzt jede Nacht etwa eine Stunde länger“, sagt er. Auch sein Neurologe zeigte sich überrascht – Billy konnte seine Medikation stabil halten.

Fakten, die überzeugen
  • +1 Stunde Schlaf pro Nacht
  • weniger Tremoraktivität unter Stress
  • bessere Schlafqualität bei REM-Schlafstörung
  • mehr Entspannung und Lebensqualität
Danke für ein wunderbares Gerät, das meine Lebensqualität mit Parkinson verbessert hat“, fasst Billy zusammen.

Hoffnung in Schwingung

TouchPoints™ steht beispielhaft für eine neue, zugängliche Form von Neuro-Technologie: klein, tragbar und wissenschaftlich fundiert. Für viele Menschen mit Parkinson kann sie ein Weg sein, den Alltag wieder etwas ruhiger, kontrollierter und selbstbestimmter zu gestalten.

Jetzt mehr zu TouchPoints™ erfahren und Verfügbarkeit prüfen.

Wissenschaftliche Einordnung
  • Erste Evidenz spricht dafür, dass wechselseitige Vibrationsimpulse die akute Stressreaktion modulieren können. qEEG-Auswertungen zeigen binnen Sekunden veränderte Aktivitätsmuster in stressrelevanten Netzwerken wie Amygdala/Insula, konsistent mit einer Deeskalation der Stressantwort.
    Serin, A. (2016): Applied Bi-Lateral Alternating Stimulation – Tactile (BLAST): Evidence from Quantitative EEG
  • Beobachtungsdaten aus App-Nutzungen berichten im Mittel deutliche Rückgänge in subjektivem Stress nach 30 Sekunden Anwendung. Diese Daten sind selbstberichtete Anwendungsbeobachtungen ohne Kontrollgruppe.
    TouchPoint Solution (2017): Actual User Data Confirms That TouchPoints Reduce Stress By 74% In 30 Seconds.

  • In einer randomisierten, triple-blinden, placebokontrollierten Studie (TSST) zeigten Teilnehmende im aktiven Stimulationsarm geringere subjektive Stresswerte und eine stärkere Absenkung des Speichel-Cortisols gegenüber Placebo.
    Leal-Junior, E. C. P. et al. (2019): A Triple-Blind, Placebo-Controlled Randomized Trial… (TSST-Paradigma).
Hinweis: Die Übertragbarkeit dieser Stress-Effekte speziell auf Parkinson-Symptome (z. B. Tremor, Schlaf) erfordert weitere kontrollierte Studien mit Patientinnen und Patienten. Die vorliegende Fallstudie liefert hierfür praxisnahe Anhaltspunkte, ersetzt aber keine Wirksamkeitsnachweise in der Indikation.

