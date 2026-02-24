Kontakt
Ganzheitliche Förderung von Hör-, Sprach- und Bewegungsprozessen

Das Soundsory & Forbrain Kombi-Paket im Praxiseinsatz

Die Integration innovativer Trainingsansätze in therapeutische Konzepte ist entscheidend für nachhaltige Fortschritte bei Sprache, Aufmerksamkeit, Motorik und kognitiven Fähigkeiten. Mit dem Soundsory & Forbrain Kombi-Paket bietet der MindTecStore ein praxisorientiertes Toolset, das genau dort ansetzt – an der Verbindung von Hören, Bewegung und Stimme.

Das Kombi-Paket vereint zwei spezialisierte technische Lösungen, die sich gegenseitig ergänzen und sowohl einzeln als auch zusammen eingesetzt werden können: das Soundsory®-Programm, das mittels rhythmisch-musikalischer Stimulation und Bewegungsaufgaben neuronal-motorische Prozesse anspricht, und das Forbrain®-Headset, das über Knochenleitung und dynamische Filterung auditives Feedback zur Verbesserung von Sprache, Aufmerksamkeit und Gedächtnis liefert.

Für wen ist das Kombi-Paket relevant?

TherapeutInnen in den Bereichen:
  • Ergotherapie, Physio- und Logopädie
  • Entwicklungs- und Lernförderung
  • Frühförderung und Sonderpädagogik
  • Neurologische Rehabilitation
…finden in dieser Kombination eine vielschichtige, leicht zu integrierende Ergänzung zu klassischen Interventionen. Durch kurze Trainingseinheiten, die sich flexibel in den Praxisalltag einbinden lassen, können PatientInnen zwischen den Sitzungen aktiv gefördert werden – ganz nach individuellen Bedarfen.

Praxisnutzen im Überblick:
  • Multisensorische Ansprache: fördert auditive Verarbeitung, Gleichgewicht, Koordination und Aufmerksamkeit
  • Neurotechnologie im Alltag: sowohl musik- und bewegungsbasiertes Training als auch auditives Feedback zur Sprach- und Gedächtnisentwicklung
  • Flexibel einsetzbar: zuhause, in der Praxis oder als ergänzender Baustein zu bestehenden Programmen
„Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Kombination aus auditivem und sensorisch-motorischem Training zu spürbaren Verbesserungen bei Konzentration, Sprache und Selbstregulation führen kann“, sagt eine erfahrene Therapeutin aus der Praxis - ein Erlebnis, das sich durch die strukturierte Nutzung der beiden Systeme intensivieren lässt.

Mit dem Soundsory & Forbrain Kombi-Paket eröffnet MindTecStore TherapeutInnen einen zeitgemäßen Zugang zu neurostimulierten Trainingsformen, die sich einfach in den Alltag integrieren lassen und über reine Sitzungszeit hinaus wirken.

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

