Ganzheitliche Förderung von Hör-, Sprach- und Bewegungsprozessen

Das Kombi-Paket vereint zwei spezialisierte technische Lösungen, die sich gegenseitig ergänzen und sowohl einzeln als auch zusammen eingesetzt werden können: das Soundsory®-Programm, das mittels rhythmisch-musikalischer Stimulation und Bewegungsaufgaben neuronal-motorische Prozesse anspricht, und das Forbrain®-Headset, das über Knochenleitung und dynamische Filterung auditives Feedback zur Verbesserung von Sprache, Aufmerksamkeit und Gedächtnis liefert.
Für wen ist das Kombi-Paket relevant?
TherapeutInnen in den Bereichen:
- Ergotherapie, Physio- und Logopädie
- Entwicklungs- und Lernförderung
- Frühförderung und Sonderpädagogik
- Neurologische Rehabilitation
Praxisnutzen im Überblick:
- Multisensorische Ansprache: fördert auditive Verarbeitung, Gleichgewicht, Koordination und Aufmerksamkeit
- Neurotechnologie im Alltag: sowohl musik- und bewegungsbasiertes Training als auch auditives Feedback zur Sprach- und Gedächtnisentwicklung
- Flexibel einsetzbar: zuhause, in der Praxis oder als ergänzender Baustein zu bestehenden Programmen
Mit dem Soundsory & Forbrain Kombi-Paket eröffnet MindTecStore TherapeutInnen einen zeitgemäßen Zugang zu neurostimulierten Trainingsformen, die sich einfach in den Alltag integrieren lassen und über reine Sitzungszeit hinaus wirken.