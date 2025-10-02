Ganzheitliche Aktivierung trotz knapper Ressourcen: Wie das NeeuroBike Seniorenheime unterstützt

Das Problem: Grundversorgung statt Förderung
Senior:innen brauchen mehr als medizinische Pflege. Bewegung, geistige Aktivierung und gemeinsames Erleben sind entscheidend, um Lebensqualität, Mobilität und Zufriedenheit im Alter zu erhalten.Doch in der Realität bleibt dieses Bedürfnis oft auf der Strecke – nicht aus mangelndem Willen, sondern aus Mangel an Ressourcen.
Die Lösung: Bewegung und Kognition vereint
Hier setzt das NeeuroBike an. Das System verbindet sanftes Radeln im Sitzen mit spielerischen Gedächtnisübungen.Ein EEG-Stirnband misst die Aktivität des Gehirns, ein Sensor erfasst die Trittfrequenz – die App passt das Training automatisch an die Fähigkeiten der Nutzer:innen an.
Das Besondere: Schon 10–15 Minuten reichen, um Bewohner:innen gleichzeitig körperlich und geistig zu fördern – einzeln oder in Gruppen, ohne großen zusätzlichen Betreuungsaufwand.
Die Wirkung: Spürbare Effekte im Alltag
Das Training mit dem NeeuroBike zeigt fünf zentrale Effekte:
- Mehr Aufmerksamkeit
- Besseres Gedächtnis
- Mehr Sicherheit im Alltag
- Positivere Stimmung
- Geistige Flexibilität
Erfahrungen aus der Praxis
Auch in ersten Einrichtungen, die das NeeuroBike bereits einsetzen, zeigt sich der Mehrwert deutlich.
„Unsere Bewohner:innen sind motivierter, wenn Bewegung mit spielerischen Aufgaben verbunden wird. Schon nach wenigen Einheiten sehen wir mehr Aufmerksamkeit und Freude im Alltag – und für uns als Team bedeutet es Entlastung, weil die Übungen selbstständig durchgeführt werden können.“, so Frau Sauter, Leiterin einer Senioreneinrichtung.
Wer steckt dahinter?
Entwickelt wurde das NeeuroBike vom Unternehmen Neeuro in Singapur.Die Mission: Durch neurotechnologische Lösungen und Gamification das geistige Wohlbefinden stärken und präventive Aktivierung ermöglichen. In Zusammenarbeit mit Forscher:innen und Fachleuten entstehen Produkte, die wissenschaftlich fundiert sind und sich dennoch einfach in den Alltag integrieren lassen.
Fazit: Unterstützung für Teams, Mehrwert für Bewohner:innen
Das NeeuroBike zeigt, dass Aktivierung nicht am Personalmangel scheitern muss.Es macht kurze Trainingseinheiten möglich, die Bewohner:innen fitter, aufmerksamer und zufriedener machen - und Betreuungsteams entlasten.
