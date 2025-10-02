Kontakt
Ganzheitliche Aktivierung trotz knapper Ressourcen: Wie das NeeuroBike Seniorenheime unterstützt

Körperliche Bewegung und geistiges Training in einem System – wirksam, alltagstauglich und entlastend für Betreuungsteams in Seniorenheimen.

„Wir würden so gerne mehr machen – aber am Ende bleibt uns oft nur Zeit für das Nötigste.“ So beschreibt eine Betreuerin den Alltag in ihrem Seniorenheim. Pflege und Grundversorgung sind gesichert – doch für zusätzliche Förderung von Körper und Geist fehlt es oftmals an Zeit und Personal. Viele Einrichtungen kennen dieses Spannungsfeld: Sie möchten ihren Bewohner:innen mehr bieten, geraten aber immer wieder an organisatorische Grenzen.

Das Problem: Grundversorgung statt Förderung

Senior:innen brauchen mehr als medizinische Pflege. Bewegung, geistige Aktivierung und gemeinsames Erleben sind entscheidend, um Lebensqualität, Mobilität und Zufriedenheit im Alter zu erhalten.Doch in der Realität bleibt dieses Bedürfnis oft auf der Strecke – nicht aus mangelndem Willen, sondern aus Mangel an Ressourcen.

Die Lösung: Bewegung und Kognition vereint

Hier setzt das NeeuroBike an. Das System verbindet sanftes Radeln im Sitzen mit spielerischen Gedächtnisübungen.Ein EEG-Stirnband misst die Aktivität des Gehirns, ein Sensor erfasst die Trittfrequenz – die App passt das Training automatisch an die Fähigkeiten der Nutzer:innen an.

Das Besondere: Schon 10–15 Minuten reichen, um Bewohner:innen gleichzeitig körperlich und geistig zu fördern – einzeln oder in Gruppen, ohne großen zusätzlichen Betreuungsaufwand.

Die Wirkung: Spürbare Effekte im Alltag
Das Training mit dem NeeuroBike zeigt fünf zentrale Effekte:
  • Mehr Aufmerksamkeit
  • Besseres Gedächtnis
  • Mehr Sicherheit im Alltag
  • Positivere Stimmung
  • Geistige Flexibilität
Damit schließt das System die Lücke zwischen Grundversorgung und individueller Förderung – und entlastet zugleich die Betreuungsteams.

Erfahrungen aus der Praxis

Auch in ersten Einrichtungen, die das NeeuroBike bereits einsetzen, zeigt sich der Mehrwert deutlich.

„Unsere Bewohner:innen sind motivierter, wenn Bewegung mit spielerischen Aufgaben verbunden wird. Schon nach wenigen Einheiten sehen wir mehr Aufmerksamkeit und Freude im Alltag – und für uns als Team bedeutet es Entlastung, weil die Übungen selbstständig durchgeführt werden können.“, so Frau Sauter, Leiterin einer Senioreneinrichtung.

Wer steckt dahinter?

Entwickelt wurde das NeeuroBike vom Unternehmen Neeuro in Singapur.Die Mission: Durch neurotechnologische Lösungen und Gamification das geistige Wohlbefinden stärken und präventive Aktivierung ermöglichen. In Zusammenarbeit mit Forscher:innen und Fachleuten entstehen Produkte, die wissenschaftlich fundiert sind und sich dennoch einfach in den Alltag integrieren lassen.

Fazit: Unterstützung für Teams, Mehrwert für Bewohner:innen

Das NeeuroBike zeigt, dass Aktivierung nicht am Personalmangel scheitern muss.Es macht kurze Trainingseinheiten möglich, die Bewohner:innen fitter, aufmerksamer und zufriedener machen - und Betreuungsteams entlasten.

Mehr Informationen zum NeeuroBike finden Sie im MindTecStore.

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

