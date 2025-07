Frauenfußball-EM 2025: MindTecStore setzt auf smarte Tools für mentale Stärke & Regeneration

Pünktlich. Unter dem Mottorichtet sich die Kampagne an Sportbegeisterte, Trainer:innen, Biohacker:innen und gesundheitsbewusste Menschen, die ihre Leistung gezielt verbessern möchten – körperlich wie mental., sagt Jörne Kreuder Sprecherin des MindTecStore.Im Zentrum stehen aktuelle Entwicklungen aus den BereichenZu den Produkthighlights zählen unter anderem:Der greenteg CORE-Sensor misst kontinuierlich die Körperkerntemperatur. Das ist besonders wichtig bei hohen Außentemperaturen oder intensiven Belastungen, da bereits kleine Schwankungen die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen können.Die Sensoria Smart Socks V2.0 erfassen mithilfe integrierter Druck- und Bewegungssensoren die Schritttechnik, Fußbelastung und Gangsymmetrie. Die Daten sind sofort über die App abrufbar und helfen, Laufstil und Belastung gezielt zu verbessern – ideal für Trainingssteuerung und Prävention.Das OMRON E3 Intense TENS-Gerät lindert Schmerzen im Rücken, Nacken oder Knie mit gezielter elektrischer Nervenstimulation. Es ist mobil einsetzbar, leicht bedienbar und besonders für den Heimgebrauch konzipiert.Die Myovolt Rücken-Vibrationsbandage entspannt verspannte Muskulatur durch tiefenwirksame Vibration. Sie wird wie eine Bandage getragen, ist kabellos und ideal für die Regeneration nach Training, Belastung oder langem Sitzen.Mit dem EMOTIV MN8 EEG-Kopfhörer lässt sich die mentale Leistungsfähigkeit im Alltag erstmals diskret messen: Konzentration, Reaktion und kognitive Zustände werden in Echtzeit per App erfasst – durch integrierte EEG-Sensorik direkt am Ohr.Alle Produkte sind wissenschaftlich fundiert, intuitiv anwendbar und ideal kombinierbar – etwa zur Leistungserhaltung im Sommertraining, zur Prävention in der Reha oder für kognitive Selbstregulation im Alltag. Die Sonderkategorie richtet sich nicht nur an Sportler:innen, sondern auch an Menschen im Beruf, in der Reha oder im mental fordernden Alltag.MindTecStoreE-Mail: info@mindtecstore.comTel: +49 (0)6403 60993 51