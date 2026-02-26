Kontakt
Für mehr Aufmerksamkeit, Sprachkraft und Bewegungskoordination zu Hause

Soundsory & Forbrain: Alltagsnahes Trainingspaket für die ganze Familie

Viele Familien stehen vor der Herausforderung, ihre Kinder in Bereichen wie Sprache, Aufmerksamkeit oder Bewegung gezielt zu unterstützen – und suchen nach lösungsorientierten, alltagsnahen Angeboten. Das neue Soundsory & Forbrain Kombi-Paket aus dem MindTecStore bietet Eltern ein nutzerfreundliches Set, mit dem sie diese Entwicklungen spielerisch fördern können - direkt zu Hause oder als Ergänzung zu bestehenden Fördermaßnahmen.

Was macht das Kombi-Paket besonders?

Das Paket kombiniert zwei innovative Tools:
  • Soundsory® - ein Musik- und Bewegungsprogramm, das den Körper-Geist-Verbund über rhythmische Musik und koordinative Übungen stärkt.
  • Forbrain® - ein intelligentes Headset, das beim Sprechen, Lesen oder Üben über Knochenleitung und dynamisches akustisches Feedback die auditive Wahrnehmung und Sprachkompetenz unterstützt.
Die Programme sind für Personen ab etwa 3 Jahren geeignet und lassen sich je nach Bedarf individuell einsetzen. Ob beim Lernen, zur Konzentrationssteigerung oder zur Förderung der Sprachentwicklung - beide Systeme ergänzen sich sinnvoll und bieten abwechslungsreiche Trainingseinheiten, die einfach in den Tagesablauf integriert werden können.

Vorteile für den Familienalltag:
  • Kurze, motivierende Einheiten: ideal für tägliche Routinen
  • Spielerischer Zugang: Musik und Bewegung machen das Training angenehm und kindgerecht
  • Förderung in mehreren Bereichen: Aufmerksamkeit, Sprache, Gedächtnis und Motorik profitieren gleichermaßen
„Wir suchten nach einer Methode, die nicht nur ernst wirkt, sondern unserem Kind wirklich Spaß macht - und dabei echte Fortschritte bringt“, berichtet eine Mutter. Die Kombination aus auditivem Feedback und Bewegung habe dazu geführt, dass ihr Kind motivierter und konzentrierter an Aufgaben herangeht.

Mit dem Soundsory & Forbrain Kombi-Paket erhalten Familien ein modernes, wissenschaftlich inspiriertes Trainingskonzept, das sie flexibel im Alltag nutzen können - ob allein oder in Verbindung mit weiteren Förderangeboten.

