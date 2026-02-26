Für mehr Aufmerksamkeit, Sprachkraft und Bewegungskoordination zu Hause

Was macht das Kombi-Paket besonders?
Das Paket kombiniert zwei innovative Tools:
- Soundsory® - ein Musik- und Bewegungsprogramm, das den Körper-Geist-Verbund über rhythmische Musik und koordinative Übungen stärkt.
- Forbrain® - ein intelligentes Headset, das beim Sprechen, Lesen oder Üben über Knochenleitung und dynamisches akustisches Feedback die auditive Wahrnehmung und Sprachkompetenz unterstützt.
Vorteile für den Familienalltag:
- Kurze, motivierende Einheiten: ideal für tägliche Routinen
- Spielerischer Zugang: Musik und Bewegung machen das Training angenehm und kindgerecht
- Förderung in mehreren Bereichen: Aufmerksamkeit, Sprache, Gedächtnis und Motorik profitieren gleichermaßen
Mit dem Soundsory & Forbrain Kombi-Paket erhalten Familien ein modernes, wissenschaftlich inspiriertes Trainingskonzept, das sie flexibel im Alltag nutzen können - ob allein oder in Verbindung mit weiteren Förderangeboten.