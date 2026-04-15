FOCEEDO Ice Bath Chiller jetzt neu im MindTecStore erhältlich – Innovation für moderne Kälteanwendungen

Neue Systeme für kontrollierte Kälteanwendungen im Portfolio
Der MindTecStore erweitert sein Sortiment im Bereich leistungsorientierter Kälteanwendungen und bietet ab sofort die FOCEEDO Ice Bath Chiller Serie an. Mit den Modellen E03, E05 und E10 steht eine abgestufte Produktlinie zur Verfügung, die unterschiedliche Anforderungen im privaten, semi-professionellen und professionellen Umfeld abdeckt.
FOCEEDO hat sich auf die Entwicklung moderner Ice Bath Chiller spezialisiert und kombiniert technische Leistungsfähigkeit mit einem kompakten, designorientierten Ansatz. Die Systeme ermöglichen eine kontrollierte und konstante Kühlung von Wasser, wodurch klassische, auf Eis basierende Lösungen ergänzt oder ersetzt werden können.
Drei Modelle für unterschiedliche Anforderungen
Mit der Einführung der neuen Serie bietet der MindTecStore drei klar differenzierte Systeme:
- FOCEEDO E03 Essential
Kompakte Einstiegslösung für kleinere Setups und gelegentliche Anwendungen. Ideal für Nutzerinnen und Nutzer, die eine platzsparende und einfach zu bedienende Lösung suchen.
- FOCEEDO E05 Advanced
Leistungsstärkere Variante für regelmäßige Nutzung und größere Wassermengen. Das Modell bietet eine erhöhte Kühlkapazität und eignet sich für anspruchsvollere Anwendungen im Home- und Semi-Professional-Bereich.
- FOCEEDO E10 Performance
High-End-System mit erweiterter Funktionalität. Neben einer deutlich höheren Kühlleistung verfügt dieses Modell zusätzlich über eine Heizfunktion sowie ein erweitertes Filtersystem und richtet sich an intensive Nutzungsszenarien.
Technologie und Funktionsansatz
FOCEEDO setzt auf moderne Kühlsysteme mit elektronischer Steuerung, die eine stabile Temperaturführung und effiziente Leistung ermöglichen. Durch die Integration von Filtrationslösungen und automatisierten Regelmechanismen entstehen Systeme, die auf eine kontinuierliche Nutzung ausgelegt sind.
Die Geräte sind so konzipiert, dass sie sich sowohl in Home-Umgebungen als auch in Trainings- oder Studio-Setups integrieren lassen. Der Fokus liegt dabei auf einer Kombination aus Funktionalität, Zuverlässigkeit und kompakter Bauweise.
FOCEEDO auf der FIBO 2026
Parallel zur Markteinführung im MindTecStore ist FOCEEDO auch auf der internationalen Fitness- und Gesundheitsmesse FIBO in Köln vertreten.
Ort: Köln, Deutschland
Datum: 16.–19. April
Stand: 4.2C41
Auf der Messe präsentiert FOCEEDO seine aktuellen Systeme sowie technologische Ansätze im Bereich moderner Kälteanwendungen und ermöglicht einen direkten Einblick in die Produktlinie.
Verfügbarkeit im MindTecStore
Die FOCEEDO Ice Bath Chiller Modelle sind ab sofort im MindTecStore verfügbar. Durch die gestaffelte Produktstruktur können Anwenderinnen und Anwender je nach Einsatzbereich und Leistungsanforderung das passende System auswählen.
Mit der Aufnahme von FOCEEDO erweitert der MindTecStore sein Portfolio um eine Produktkategorie, die auf kontrollierte, technisch gesteuerte Kälteanwendungen ausgerichtet ist und verschiedene Nutzungsszenarien abdeckt.