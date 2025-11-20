Endlich nachts Ruhe – Tucky misst Fieber rund um die Uhr
Eltern und Pflegekräfte kennen die Sorge in der Grippezeit: Steigt das Fieber – oder schläft das Kind ruhig? Tucky, das smarte Pflasterthermometer, misst kontinuierlich und warnt automatisch, bevor es kritisch wird.
Wenn Messen den Schlaf raubt
Grippezeit bedeutet oft: unruhige Nächte, häufiges Kontrollieren, ständige Unsicherheit. Besonders bei Babys und Pflegebedürftigen kann Fieber schnell gefährlich werden – doch niemand möchte alle zwei Stunden messen oder Schlaf stören.
Viele Familien und Pflegekräfte suchen deshalb nach einer Lösung, die Sicherheit gibt, ohne ständig präsent zu sein. Genau hier setzt Tucky an – ein kleines, intelligentes Pflasterthermometer mit Lagemonitor, das unauffällig rund um die Uhr misst.
Wie Tucky funktioniert
Das Tucky Smart-Pflaster wird unter der Achsel befestigt und überträgt kontinuierlich Temperatur- und Lagewerte via energiesparendem Bluetooth an eine App. Es wiegt nur acht Gramm, sendet 250-mal weniger Strahlung als ein Babyfon und ist dank hypoallergener Pflaster auch für empfindliche Haut geeignet.
Für Eltern heißt das: kein Wecken, kein Raten, kein Stress. Die App zeigt Temperaturkurven in Echtzeit und schlägt Alarm, sobald das Fieber steigt.
„Ich sehe die Temperaturkurve auf meinem Handy – das gibt mir Sicherheit, ohne mein Kind zu wecken“, berichtet eine Mutter im Mindtecstore-Forum.
Mehr Zeit für Pflege, weniger Routine
In der Pflege erleichtert Tucky die tägliche Routine: weniger manuelles Messen, mehr Zeit für Zuwendung. Besonders wertvoll ist die Dokumentationsfunktion – Temperaturverläufe lassen sich speichern und auswerten, um Entwicklungen früh zu erkennen.
Technisch überzeugt das Gerät mit einer Laufzeit von über fünf Tagen, einer Ladezeit von nur zwei Stunden und einer sicheren Online-Speicherung der Messdaten. Die App funktioniert auf Android und iOS, unterstützt fünf Sprachen und erfüllt hohe Datenschutzstandards.
Mit jedem Aufkleben eines neuen 3M-Pflasters wird Tucky erneut einsatzbereit – hygienisch, nachhaltig und wiederverwendbar. Ein kleines Gerät mit großem Nutzen: Fieber im Blick behalten, Schlaf bewahren, Sicherheit gewinnen.
Ruhe, Sicherheit und Vorsprung
Gerade in der Grippezeit macht Tucky den Unterschied: Frühwarnung statt Sorgen, Daten statt Rätselraten – und ruhige Nächte für alle, die Verantwortung tragen.
Tucky misst – Eltern können sich entspannen.
