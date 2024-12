Ein außergewöhnliches Weihnachts-Geschenk für kreative Köpfe: Der Keyi ClicBot KI-Roboter

Förderung von Kreativität: Kinder können eigene Roboterwelten erschaffen.

Weihnachten steht vor der Tür, und viele Eltern fragen sich: Was schenken wir dieses Jahr, das nicht nur Spaß macht, sondern auch die Kreativität und das Lernen fördert? Die Antwort könnte ein kleiner, intelligenter Begleiter sein, der Kinder nicht nur begeistert, sondern auch spielerisch auf die Herausforderungen von morgen vorbereitet – derFür Kinder ab 8 Jahren ist der ClicBot mehr als nur ein Spielzeug. Er ist ein vielseitiger KI-Roboter, derDank seines modularen Designs lässt sich der ClicBot in unzählige Formen umbauen – vom fahrenden Kameraroboter bis hin zum witzigen, interaktiven Gefährten.Dabei ist er kein starrer Lernhelfer, sondern ein flexibler Begleiter, derOb beim Erforschen neuer Bauformen, beim Entwickeln eigener Bewegungsabläufe oder beim Programmieren mit der benutzerfreundlichen App – der ClicBot bleibt stets anpassungsfähig und. So wird er zu einem treuen Partner, der nicht nur für Unterhaltung sorgt, sondern Kinder auch langfristig beim Entdecken und Lernen unterstützt.Eltern wissen, wie wichtig es ist, Kinder für die digitale Zukunft fit zu machen. Mit dem ClicBot können K– ganz ohne Druck oder langweilige Theorie. Die zugehörigeDer Spaß steht dabei immer im Vordergrund, während gleichzeitig wertvolle STEAM-Fähigkeiten (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Kunst und Mathematik) vermittelt werden.Der ClicBot ist nicht nur ein Spielzeug, sondern ein langfristiger Begleiter. Seine KI-Persönlichkeit sorgt für einEr reagiert auf Berührungen, Gesten und Stimmen, denkt "mit" und passt sich der Umgebung an.Besonders beeindruckend ist die Möglichkeit, den Roboter als Kamera zu nutzen. Dank intelligenter Sensoren und einer Handyhalterung sind Zeitrafferaufnahmen, Panoramaansichten oder First-Person-Perspektiven kinderleicht möglich. So werden auch kreative Projekte wie Foto- oder Videogestaltung gefördert.Ob zu Hause, in der Schule oder als Gemeinschaftsprojekt in der Familie – der ClicBot findet überall seinen Platz. Seine drei verschiedenen Kits – vomüber dasbis hin zum– bieten für jede Alters- und Interessengruppe die passenden Bauteile.Warum der ClicBot das perfekte Weihnachtsgeschenk istDieses Weihnachten kann mit dem Keyi ClicBot ein Geschenk unter dem Baum liegen, das nicht nur für leuchtende Augen sorgt, sondern Kinder auch spielerisch auf die Zukunft vorbereitet. Ein außergewöhnliches Geschenk für außergewöhnliche Kinder – und eine Investition in Kreativität und Wissen.