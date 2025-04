Der MindTecStore präsentiert sich im neuen Design: Modern. Klar. Nutzerfreundlich.

Der MindTecStore präsentiert sich ab sofort in einem frischen, modernen Look. Mit dem Relaunch wurde nicht nur das Erscheinungsbild des Shops grundlegend überarbeitet, sondern auch die Benutzerfreundlichkeit deutlich verbessert., erklärt Jörne Susanne Kreuder, Leitung Marketing.Das neue Layout überzeugt durch ein ansprechendes, zeitgemäßes Design, das die Orientierung im Shop erleichtert. Die überarbeitete Startseite bietet einen schnellen Überblick über aktuelle Angebote und Produktneuheiten. Dank einer übersichtlichen Menüführung gelangen Nutzerinnen und Nutzer mit nur wenigen Klicks zu den gewünschten Produktkategorien.Ein besonderes Augenmerk liegt auf der verbesserten Darstellung der Produkte. Hochauflösende Bilder, klar gegliederte Informationen und strukturierte Produktbeschreibungen ermöglichen eine schnelle und einfache Orientierung. Die übersichtlichere Aufbereitung unterstützt gezielt bei der Auswahl der passenden Produkte – ganz im Sinne des MindTecStore-Qualitätsversprechens.Auch technisch wurde der Shop weiterentwickelt: Die Suchfunktion wurde optimiert und liefert nun noch präzisere Ergebnisse. Gleichzeitig wurde die mobile Version umfassend überarbeitet, sodass der gesamte Funktionsumfang des Shops auch auf Smartphones und Tablets nahtlos zur Verfügung steht.Mit dem neuen Layout setzt der MindTecStore ein klares Zeichen für Innovation und Kundennähe. Das moderne Design, die klare Struktur und die technische Optimierung sorgen dafür, dass sich der Besuch im MindTecStore jetzt noch angenehmer gestaltet – ganz gleich, ob am Desktop oder mobil.