Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1040407

MindTecStore Europa Gottlieb-Daimler-Str. 13 35440 Linden, Deutschland http://www.mindtecstore.com
Ansprechpartner:in Herr Hans-Georg Bieschke +49 6403 6099332
Logo der Firma MindTecStore Europa

Calm & Clever Christmas: Gesunde Weihnachtsgeschenke

Weihnachten ohne Stress – und mit Sinn: Der MindTecStore zeigt, wie clevere Geschenkideen Körper und Geist guttun.

(lifePR) (Linden, )
 

Sinnvolle Geschenke statt Weihnachtsstress

Jedes Jahr dieselbe Frage: Was schenkt man Menschen, die schon alles haben? Viele greifen in der Weihnachtshektik zu Dingen, die kurz Freude machen, aber wenig bewirken. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach Entschleunigung, Achtsamkeit und echter Gesundheit. Genau hier setzt der MindTecStore mit seiner Kampagne „Calm & Clever Christmas“ an.

Technologie trifft Wohlbefinden

Der MindTecStore ist seit Jahren Anlaufstelle für Technologien, die Wohlbefinden messbar machen – von Neurofeedback-Headsets über smarte EKG-Geräte bis zu Regenerationssystemen für Sportler. Die Idee: Menschen sollen verstehen, wie ihr Körper und Geist wirklich reagieren – und mit einfachen Tools ihre Balance stärken.

Clever schenken – mit Fokus, Herz und Erholung

Die Weihnachtsaktion „Calm & Clever Christmas“ bringt diese Haltung auf den Punkt. Statt unpersönlicher Geschenke gibt es Produkte, die Achtsamkeit, Fokus und Erholung fördern. Beispiele:
  • BrainLink Lite EEG-Headset
    Das leichte Headset misst die Gehirnaktivität (EEG) und verbindet sich mit Trainings-Apps. So wird Konzentration spielerisch trainiert – ideal für Kinder und Erwachsene, die ihren Fokus oder ihre Gelassenheit stärken möchten.
  • KardiaMobile 6L
    Das mobile EKG misst in nur 30 Sekunden ein präzises 6-Kanal-EKG und erkennt mögliche Herzrhythmusstörungen. Ein Geschenk, das Sicherheit schenkt – und Herzgesundheit messbar macht.
    „Endlich ein Geschenk, das wirklich guttut – mein Mann nutzt das EKG fast täglich“, sagt eine Kundin aus München.
  • Reboots Go Lite
    Die Luftdruck-Beinmassage fördert Regeneration und Durchblutung – perfekt nach dem Sport oder langen Arbeitstagen. Kabellos, flexibel und jederzeit einsetzbar.
    So wird Schenken zu etwas, das bleibt: mehr Fokus, mehr Ruhe, mehr Energie.
Über 50.000 Kund:innen setzen auf mentale Stärke

Mit über 50.000 zufriedenen Kund:innen hat sich der MindTecStore als führender Anbieter im Bereich Neuro- und Biofeedback etabliert. Besonders gefragt sind Sets, die Mentaltraining und Entspannung verbinden – gerade in einer Zeit, in der viele Menschen mentale Stärke neu entdecken wollen.

Gesundheit verschenken – Gelassenheit erleben

Wer in diesem Jahr bewusst schenken will, findet in der Kampagne „Calm & Clever Christmas“ mehr als nur Angebote. Es ist eine Einladung, Gesundheit und Gelassenheit in den Alltag zu bringen – für sich selbst und die Menschen, die einem wichtig sind.

Jetzt die Calm & Clever Christmas-Angebote im MindTecStore entdecken – für mehr Ruhe, Fokus und Energie im neuen Jahr. Zu den Angeboten im MindTecStore!

 

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.