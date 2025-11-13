BrainLink Lite EEG-Headset

Das leichte Headset misst die Gehirnaktivität (EEG) und verbindet sich mit Trainings-Apps. So wird Konzentration spielerisch trainiert – ideal für Kinder und Erwachsene, die ihren Fokus oder ihre Gelassenheit stärken möchten.

Das mobile EKG misst in nur 30 Sekunden ein präzises 6-Kanal-EKG und erkennt mögliche Herzrhythmusstörungen. Ein Geschenk, das Sicherheit schenkt – und Herzgesundheit messbar macht.

„Endlich ein Geschenk, das wirklich guttut – mein Mann nutzt das EKG fast täglich“ , sagt eine Kundin aus München.

Die Luftdruck-Beinmassage fördert Regeneration und Durchblutung – perfekt nach dem Sport oder langen Arbeitstagen. Kabellos, flexibel und jederzeit einsetzbar.

So wird Schenken zu etwas, das bleibt: mehr Fokus, mehr Ruhe, mehr Energie.

Jedes Jahr dieselbe Frage: Was schenkt man Menschen, die schon alles haben? Viele greifen in der Weihnachtshektik zu Dingen, die kurz Freude machen, aber wenig bewirken. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach Entschleunigung, Achtsamkeit und echter Gesundheit. Genau hier setzt der MindTecStore mit seiner Kampagnean.Der MindTecStore ist seit Jahren Anlaufstelle für Technologien, die Wohlbefinden messbar machen – von Neurofeedback-Headsets über smarte EKG-Geräte bis zu Regenerationssystemen für Sportler. Die Idee: Menschen sollen verstehen, wie ihr Körper und Geist wirklich reagieren – und mit einfachen Tools ihre Balance stärken.Die Weihnachtsaktionbringt diese Haltung auf den Punkt. Statt unpersönlicher Geschenke gibt es Produkte, die Achtsamkeit, Fokus und Erholung fördern. Beispiele:Mit überhat sich der MindTecStore als führender Anbieter im Bereichetabliert. Besonders gefragt sind Sets, dieWer in diesem Jahr bewusst schenken will, findet in der Kampagnemehr als nur Angebote. Es ist eine Einladung, Gesundheit und Gelassenheit in den Alltag zu bringen – für sich selbst und die Menschen, die einem wichtig sind.