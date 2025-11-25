Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1040424

MindTecStore Europa Gottlieb-Daimler-Str. 13 35440 Linden, Deutschland http://www.mindtecstore.com
Ansprechpartner:in Herr Hans-Georg Bieschke +49 6403 6099332
Logo der Firma MindTecStore Europa

Black Weeks im MindTecStore: Fitness trifft Präzision

Im November setzt der MindTecStore auf smarte Fitness-Technologien. Die Black Weeks bieten leistungssteigernde Geräte für bewussteres Training und messbare Ergebnisse.

(lifePR) (Linden, )
 

Fit durch den November: Black Weeks im Zeichen von Power und Präzision

Während viele den Herbst für Ruhe und Rückzug nutzen, rückt der MindTecStore Bewegung, Leistung und Regeneration in den Fokus. In der dritten Woche der Black Weeks dreht sich alles um Fitness, Körperbewusstsein und smarte Trainingsunterstützung – mit ausgewählten Geräten, die den Spagat zwischen Technologie und Gesundheit meistern.

Ob Muskelaktivierung durch elektrische Impulse, präzise Temperaturmessung oder optimierte Laufhaltung – die Aktion verbindet wissenschaftlich fundierte Ansätze mit alltagstauglichen Tools. Ziel ist es, Training und Regeneration effektiver, messbarer und individueller zu gestalten.

„Unsere Kundinnen und Kunden suchen zunehmend nach Lösungen, die Training und Gesundheit verknüpfen – nicht nach kurzfristigen Trends“, erklärt Jörne Kreuder, Sprecherin des MindTecStore. „Genau darauf legen wir bei der Produktauswahl Wert: auf Technologien, die Leistung, Körpergefühl und Wohlbefinden messbar verbessern.“

Unter den Highlights der aktuellen Black-Weeks-Woche finden sich drei Fitnessgeräte, die durch Praxistauglichkeit und Datenpräzision überzeugen:
  • greenTEG CORE Sensor – Das Körperkern-Temperatur-Tracking-System misst in Echtzeit die Temperatur und liefert wertvolle Daten zur Trainingssteuerung, Regeneration und Leistungsoptimierung.
  • Antelope Evolution EMS-Anzug – Der kabellose Ganzkörperanzug aktiviert bis zu 90 Prozent der Muskulatur und ermöglicht intensives Training – unabhängig von Ort und Zeit.
  • Flowtastic Laufmaus – Ein ergonomisches Griffstück, das die Laufhaltung verbessert, die Atmung erleichtert und die Effizienz erhöht. Bekannt aus der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“.
Neben diesen Kernprodukten bietet der MindTecStore weitere Rabatte auf ausgewählte Geräte aus den Bereichen Fitness, Biofeedback und Neurotraining. Alle Angebote gelten, solange der Vorrat reicht – die Black Weeks laufen bis zum 30. November.

Mit der Kombination aus technischer Präzision und alltagsnahem Nutzen positioniert sich der MindTecStore erneut als Anbieter für intelligente Fitnesslösungen, die Körper und Geist gleichermaßen fördern.

Fazit

Die Black Weeks zeigen: Leistungssteigerung beginnt nicht mit mehr Training, sondern mit besserem Verständnis für den eigenen Körper. Der MindTecStore liefert dafür die passenden Tools – datenbasiert, smart und motivierend.

Jetzt die Black-Weeks-Angebote im MindTecStore entdecken und Training smarter gestalten – nur bis 30. November.

Website Promotion

Website Promotion
MindTecStore - der Technolgien-Shop für mehr körperliche und mentale Gesundheit

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.