Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1032872

MindTecStore Europa Gottlieb-Daimler-Str. 13 35440 Linden, Deutschland http://www.mindtecstore.com
Ansprechpartner:in Herr Hans-Georg Bieschke +49 6403 6099332
Logo der Firma MindTecStore Europa

BARBEREIFREI SPRECHEN: BrightSign öffnet neue Wege der Kommunikation

Der BrightSign Handschuh übersetzt Gebärdensprache in Echtzeit und schenkt Menschen mit Hör- oder Sprachbarrieren neue Freiheit in der Kommunikation.

(lifePR) (Linden, )
 

Barrierefreiheit ganz nah

Der MindTecStore präsentiert den BrightSign Handschuh – ein Wearable, das Gebärdensprache in gesprochene Wörter übersetzt und so Menschen mit Kommunikationsbarrieren bestmöglich unterstützt

BrightSign setzt neue Standards
  • KI-gestützte Präzision: Modernste Sensorik und ein patentierter Algorithmus erkennen jede Geste in Echtzeit und übersetzen sie ohne Verzögerung in gesprochene Sprache – wahlweise über die begleitende App oder den mobilen Lautsprecher.
  • Individuelle Anpassung: Nutzer:innen bestimmen selbst, wie ihre Stimme klingt. Über 450 Varianten – von jung bis reif, männlich oder weiblich, modern oder klassisch – ermöglichen eine persönliche Identität in der Kommunikation.
  • Multilinguale Verständigung: Der Handschuh beherrscht mehr als 40 Sprachen und Dialekte. Mit nur wenigen Klicks können Anwender:innen die Sprache wechseln und sich so auch in internationalen Kontexten problemlos verständlich machen.
Viel mehr als Technik

Der Handschuh startet kinderleicht und verwandelt simple Gesten in klare Worte. Kein Dolmetscher, keine technische Hürde – einfach sprechen lernen auf ganz neue Weise. Schüler*innen, Senior:innen oder Menschen im Beruf finden so mehr Selbstbestimmung und Zugehörigkeit.

Ein Symbol der Inklusion

„Sprache bedeutet Teilhabe. BrightSign gibt Menschen ihre Stimme zurück und macht Kommunikation frei und mutig zugänglich“, so Jörne Kreuder, Pressesprecherin des MindTecStore.

 

Website Promotion

Website Promotion
MindTecStore - der Technolgien-Shop für mehr körperliche und mentale Gesundheit

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.