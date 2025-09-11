BARBEREIFREI SPRECHEN: BrightSign öffnet neue Wege der Kommunikation

Barrierefreiheit ganz nah
Der MindTecStore präsentiert den BrightSign Handschuh – ein Wearable, das Gebärdensprache in gesprochene Wörter übersetzt und so Menschen mit Kommunikationsbarrieren bestmöglich unterstützt
BrightSign setzt neue Standards
- KI-gestützte Präzision: Modernste Sensorik und ein patentierter Algorithmus erkennen jede Geste in Echtzeit und übersetzen sie ohne Verzögerung in gesprochene Sprache – wahlweise über die begleitende App oder den mobilen Lautsprecher.
- Individuelle Anpassung: Nutzer:innen bestimmen selbst, wie ihre Stimme klingt. Über 450 Varianten – von jung bis reif, männlich oder weiblich, modern oder klassisch – ermöglichen eine persönliche Identität in der Kommunikation.
- Multilinguale Verständigung: Der Handschuh beherrscht mehr als 40 Sprachen und Dialekte. Mit nur wenigen Klicks können Anwender:innen die Sprache wechseln und sich so auch in internationalen Kontexten problemlos verständlich machen.
Der Handschuh startet kinderleicht und verwandelt simple Gesten in klare Worte. Kein Dolmetscher, keine technische Hürde – einfach sprechen lernen auf ganz neue Weise. Schüler*innen, Senior:innen oder Menschen im Beruf finden so mehr Selbstbestimmung und Zugehörigkeit.
Ein Symbol der Inklusion
„Sprache bedeutet Teilhabe. BrightSign gibt Menschen ihre Stimme zurück und macht Kommunikation frei und mutig zugänglich“, so Jörne Kreuder, Pressesprecherin des MindTecStore.