milzer GmbH macht Rundreisen für Reisebüros buchbar

Die milzer GmbH, führender Anbieter von innovativen Softwarelösungen für die Tourismusbranche, stellt mit FlowDiscover eine neue Anwendung vor. Die benutzerfreundliche Software wurde speziell für die Bedürfnisse von Reiseanbietern entwickelt und bietet eine effiziente Plattform für die Suche und die Buchung von Rundreisen. Dies spart Zeit und ermöglicht eine bessere Kundenberatung. Die direkte Integration in bestehende Systeme macht FlowDiscover zu einem wertvollen Werkzeug für moderne Reisebüros, die ihre Prozesse optimieren und ihren Kunden einen besseren Service bieten möchten.FlowDiscover vereinfacht den Arbeitsalltag in Reisebüros durch eine Reihe innovativer Funktionen. Die integrierte Rundreisesuche zeigt ausschließlich buchbare Produkte an und erleichtert somit den Buchungsprozess erheblich. Die Software wird nahtlos in führende Midoffice-Systeme wie ARGUS und BEWOTEC myJACK integriert, sodass Reisebüros Reisen direkt aus ihrem Midoffice-System buchen können. Der Wechsel zwischen verschiedenen, getrennten Systemen entfällt. Dadurch können Reisebüros ihre Reisesuche und -buchung direkt im Midoffice durchführen, ohne auf zusätzliche, separate Systeme angewiesen zu sein. Dies spart wertvolle Zeit und eliminiert den aufwendigen Anfrageprozess. Zudem bietet FlowDiscover ein breites Portfolio namhafter Veranstalter, darunter Berge & Meer, USA-Reisen Experte und Natürlich Reisen. Weitere Reiseveranstalter wie Explorer, Bentour und TUI stehen bereits in den Startlöchern und werden in den kommenden Wochen freigeschaltet.Da die Anwendung über ein iFrame im Midoffice-System aufgerufen wird, gewährleistet sie eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche. Sicherheit und Validierung sind ebenfalls zentrale Gesichtspunkte der Softwarelösung, denn FlowDiscover validiert automatisch die Agenturnummern und sorgt so für einen sicheren und autorisierten Zugang.„Mit FlowDiscover bieten wir Reisebüros eine leistungsstarke Lösung, die ihren Buchungsprozess effizienter gestaltet und den Arbeitsalltag erheblich erleichtert“, sagt Simon Milz, Geschäftsführer der milzer GmbH. „Unsere Lösungen sind speziell auf die Bedürfnisse der Branche zugeschnitten und helfen unseren Kunden, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: erstklassigen Service und perfekte Reiseerlebnisse.“Bei Interesse an den Softwarelösungen der Flow-Produktwelt für Reiseveranstalter kann ein kostenloses Erstgespräch gebucht werden.