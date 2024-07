Innovative Software-Lösungen für Reiseveranstalter

Die milzer GmbH, unter der Leitung von Geschäftsführer Simon Milz und Vertriebschef Michael Eberlei, verfügt über umfassendes Branchenwissen und langjährige Erfahrung im Bereich Reiseveranstaltungen und der Software, die in diesem Sektor zum Einsatz kommt. Das erfahrene Team hilft seinen Kunden in der DACH-Region, die besten Softwarelösungen zu identifizieren, einzuführen und ganz wichtig: aufeinander abzustimmen, um so bestehende Geschäftsprozesse zu optimieren. Wenn die Ziele der Kunden nicht mit der bestehenden Software zu erreichen sind, erarbeiten Simon Milz und sein Team eine individuell angepasste Prozesslandschaft, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Wünsche der Kunden zugeschnitten ist."Unser Ziel ist es, innovative Lösungen anzubieten und sicherzustellen, dass unsere Kunden in der Lage sind, ihr volles Potenzial auszuschöpfen", sagt Simon Milz. “Um dies zu erreichen, lernen wir unsere Kunden im ersten Schritt kennen, damit wir deren interne Prozesse auch verstehen können. Gemeinsam erarbeiten wir dann, wo die USPs und der Fokus des Reiseveranstalters liegen – denn nur so können wir die Systeme auch optimal ausrichten. Es geht uns also nicht nur um die Technik, sondern vor allem darum, den Kunden nach vorne zu bringen und die Mitarbeiter durch automatisierte Prozesse zu entlasten. Durch die optimierten Geschäftsprozesse lässt sich der Erfolg des Unternehmens nachhaltig steigern.”Eine Entlastung der Mitarbeiter wird von der milzer GmbH oft durch eine Schnittstellenintegration realisiert. Dadurch kann beispielsweise die Übertragung von Buchungsdaten automatisch erfolgen. Das optimiert und beschleunigt den Buchungsprozess, spart Zeit und ist letzten Endes auch weniger Fehleranfällig.Wenn möglich, werden bestehende Systeme erhalten und so optimiert, dass sie ineinander greifen. Es soll schließlich darum gehen, den Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu beschleunigen, damit dem Reiseveranstalter mehr Zeit für andere Aufgaben bleibt, die nicht von einem Computer geleistet werden können. Falls die Ziele eines Unternehmens mal nicht mit bestehender Software zu erreichen sind, werden die passenden Systeme von Milz und seinem Team recherchiert, analysiert und in Absprache mit dem Kunden integriert.Mit den individuell zugeschnittenen Prozessen und dem optimierten Datenmanagement schafft die milzer GmbH effiziente Produkte, die Veranstaltern mit komplexen Produkten und hohem manuellen Aufwand zu mehr Effizienz und höherer Umsatzrendite und dadurch verbesserter Wettbewerbsfähigkeit verhelfen. Dabei setzen Milz und sein Team auf eine konsequente Begleitung ihrer Kunden und bieten auch etablierte Lösungen an, die besonders günstig im Betrieb und bei der Wartung sind.Bei Interesse an der milzer GmbH und deren Software-Lösungen für Reiseveranstalter kann ein kostenloses Erstgespräch gebucht werden.