MietwagenCheck erhält Deutschen Servicepreis 2017

Unternehmen, die Ihren Kunden den besten Service bieten, wurden am Dienstagabend in Berlin vom Nachrichtensender n-tv und dem deutschen Institut für Servicequalität ausgezeichnet. Als eines der servicebesten Unternehmen in der Kategorie „Tourismusportale“ ging der Deutsche Servicepreis 2017 auch an MietwagenCheck.



Der Preis, der bereits zum siebten Mal vergeben wurde, stellt jene Unternehmen in den Vordergrund, die persönlichen Service großschreiben und durch eine ausgeprägte Kundenorientierung hervorstechen. Im Rahmen der Studie wurden 484 Unternehmen mit insgesamt 16.300 versteckten Service-Kontakten getestet. Auf jedes der Unternehmen entfielen dabei durchschnittlich 33 Kontakte. Anhand der Ergebnisse erhielten 51 von ihnen die begehrte Auszeichnung in 17 unterschiedlichen Kategorien von Einzelhandel bis Versicherungen.



Gerade bei einem Online-Portal wie MietwagenCheck sind qualifizierte, persönliche Kundenberatung und eine gute Unterstützung per Mail oder Chat, Qualitätsmerkmale auf die Verbraucher großen Wert legen. Dazu Erik Weenink, Leiter von MietwagenCheck: „Wir arbeiten stets daran, unseren Kunden einen hervorragenden Service zu gewährleisten. Wir freuen uns sehr über den Preis, der unsere Kundenorientierung bestätigt und ihr Ausdruck verleiht.“ Der Deutsche Servicepreis 2017 schließt an das im Jahr 2016 erzielten Testergebnis „Testsieger 1. Platz Mietwagenportale“ an, den MietwagenCheck im Rahmen der Studien von n-tv und des deutschen Service-Instituts erhielt.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

MietwagenCheck

www.mietwagen-check.de, der Mietwagen-Preisvergleich mit zuverlässigem Service, vergleicht die Angebote der größten Mietwagen-Anbieter und -Broker weltweit. Dank übersichtlich aufbereiteter Informationen finden User ihr individuelles Mietwagen-Angebot; der Preisvergleich sichert den günstigsten Preis. Für eine hohe Kundenzufriedenheit setzt MietwagenCheck auf persönlichen Kundenservice sowie eine professionelle, schnelle und einfache Abwicklung der Buchung. Mit dem TÜV-Prüfsiegel s@fer shopping zertifiziert, garantiert das Portal höchste Sicherheit im Buchungsprozess. MietwagenCheck ist eine Marke der HolidayCheck AG.

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers