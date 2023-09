Marion Deuchars praktiziert seit vielen Jahren Yoga und kennt die Vorteile, die es mit sich bringt, genau. Jetzt teilt sie diese Leidenschaft mit ihrer illustrierten Figur Bob, dem Vogel, dessen ausdrucksstarke Yoga-Übungen Sie zu einer belebenden Sitzung mit der richtigen Atmung, Dehnung und Achtsamkeit verführen werden.»Yoga – Federleicht!« setzt auf einen unmittelbaren, humorvollen und einladenden Look. Mit wenigen Pinselstrichen hilft Deuchars Bob in jede Position, vom Lotussitz über die Vorwärtsbeuge bis zum Baum. Dieses ganz besondere Yoga-Buch ist sowohl nützlich als auch inspirierend. Es wird Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Sie motivieren, egal ob Sie regelmäßig Yoga praktizieren oder ein Yoga-Neuling sind.Marion DeucharsDas Yoga-Buch für Einsteiger80 Seiten, Hardcover, Euro (D) 15 | Euro (A) 15.70 | CHF 20ISBN 978-3-03876-248-5 (Midas Collection)Kostenlose Leseprobe zum Buch: YOGA Leseprobe Dieses Buch erhalten Sie bei Amazon: YOGA Amazon oder direkt beim Verlag: YOGA Midas Marion Deuchars gehört mit ihrem unverwechselbaren Stil zu den führenden visuell kreativen Persönlichkeiten weltweit. Sie wurde vom Art Directors Club New York mehrfach mit Gold und Silber ausgezeichnet und erhielt drei D&AD Yellow Pencils. Sie hat zahlreiche Bücher geschrieben. Im Midas Verlag sind von ihr diese beiden Titel lieferbar: »ARTPLAY - Das Spiel mit Kunst« sowie »Malen und Zeichnen wie die großen Künstler«.