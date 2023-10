Neuerscheinung: »Street Art von Frauen« (Midas Collection)

Dieses Buch versammelt die persönlichen Erfahrungen, Träume, Ziele, Kämpfe und Beispiele von 50 Street-Art-Künstlerinnen, Graffiti- und Wandmalerinnen, die sich der Rückeroberung des öffentlichen Raums verschrieben haben und die unsere Stadtlandschaften und die Kunstszene insgesamt mit ihren Arbeiten bereichern.Mit ihren Themen gehen diese Rebellinnen und Pionierinnen der Kunstwelt weit über die Bereiche Feminismus, Umwelt und Rassismus hinaus. Sie beleuchten viele weitere gesellschaftlich brennend relevante und oft auch tabuisierte Themen unserer Zeit. Dieses sorgfältig kuratierte und opulent illustrierte Buch will die Leserinnen und Leser dazu inspirieren, die Straßenkunst von Frauen in unseren Städten gezielt in den Blick zu nehmen und auch in der Street-Art- und Graffiti-­Szene auf die Gleichberechtigung hinzuwirken.Das Autorenteam macht deutlich, wie diese Frauen dafür kämpfen, die Ungleichheiten zu überwinden, die in unserer heutigen Gesellschaft fortbestehen und sich auf den Status der Frauen in vielen Bereichen, einschließlich der Kunst, auswirken.Diego Lopez256 Seiten, Hardcover, Euro (D) 34 | Euro (A) 34.90 | CHF 39ISBN 978-3-03876-250-8 (Midas Collection)Leseprobe zum Buch: SAF-Lex Bestellung im Buchhandel: SAF-BuHa Bestellung beim Verlag: SAF-Midas Bestellung bei Amazon: SAF-Amazon Der Herausgeber:hat einen Abschluss von der Universität Valencia. Als leidenschaftlicher Anhänger der urbanen Kunst widmet er sich seit Jahren der Erforschung dieser Bewegung in den Städten, trifft sich persönlich mit den Künstlerinnen und sammelt Fotos von Werken und Arbeiten aus der ganzen Welt.