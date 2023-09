Neuerscheinung: »Malen macht glücklich« von Terry Runyan (Midas Collection)

In diesem farbenfrohen und charmanten Ratgeber zeigt uns die renommierte Künstlerin Terry Runyan die Kunst des Aquarellierens durch die Linse der Achtsamkeit und stellt Aktivitäten und Projekte vor, mit denen wir malen und unsere kreative Seite aufblühen lassen können.Dieser motivierende Aquarell-Leitfaden ist auch für Anfänger zugänglich, da Terry Runyan sanft in die Grundlagen der Kunstform eintaucht und mit einfachen Techniken beginnt, die man leicht nachmachen kann. Außerdem stellt sie einige lustige Projektideen für Malerinnen und Maler vor, die es wert sind, in den kreativen Alltag übernommen zu werden. Neben schönen Beispielen für die vorgestellten Techniken und Stile ermutigt Runyan die Leserinnen und Leser, beim Malen Achtsamkeit zu üben, und zeigt auf, wie Kunst zur Verbesserung unseres seelischen Wohlbefindens beitragen kann. Von technischen Fertigkeiten und Hinweisen zu Materialien bis hin zu Einblicken in den kreativen Prozess bietet dieses Buch alles, was Sie brauchen, um mit Aquarellfarben aufzublühen.Das Wichtigste in Kürze:• Perfekte Kombination von Malkurs und Wellness für Geist und Seele• Für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet• Ein Buch, das Wohlgefühl verbreitet und einfach gute Laune macht• Malen wird in diesem Buch zur perfekten kreativen Selbsttherapie gegen Stress und ÄngsteTerry RunyanKreativität mit Aquarellfarben160 Seiten, Hardcover, Euro (D) 20 | Euro (A) 20.70 | CHF 28ISBN 978-3-03876-224-9 (Midas Collection)Kostenlose Leseprobe zum Buch: Malen Bestellung im Buchhandel: Malen BuHa Bestellen beim Verlag: Malen Midas Bestellen bei Amazon: Malen Amazon ist bildendende Künstlerin, die »unvollkommene« Aquarelle fördert, Kunst aus purem Spaß erforscht und sich durch Malen wohlfühlt. Nach ihrer Karriere als Illustratorin für Hallmark-Cards führt sie jetzt ihr eigenes Unternehmen, erstellt Kunst und Videos und leitet Kurse, um anderen zu helfen, ihre Kreativität zu entdecken. Sie lebt mit ihren beiden süßen Katzen Terry und Tucker in Kansas, USA, und hat auf Instagram über 326.000 Follower.Mehr Infos unter: www.terryrunyan.com