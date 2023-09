Neuerscheinung: »Das große Buch der Collagen« von Maria Rivans (Midas Collection)

Wer Spaß an Collagen hat und diese leicht umsetzen möchte, wird dieses Buch lieben. Die renommierte Collagekünstlerin Maria Rivans hat Hunderte von wunderschönen, stimmungsvollen bis hin zu skurrilen Bildern gesammelt, um sie hier auszuschneiden und mit anderen zu kombinieren. Bei über 1.500 Objekten sind die Möglichkeiten grenzenlos: Blumen, Vögel, Katzen und Schmetterlinge lassen sich mit Gebäuden, Augen, Schnurrbärten und vielen anderen Motiven arrangieren, um außergewöhnlich originelle Kunstwerke zu schaffen! Aufgeteilt in Kategorien wie Menschen, Kunst & Kultur, Zuhause, bei der Arbeit, Natur, Welt, Grafiken und Alphabete steckt dieses Buch voller Bilder – für alle ist etwas dabei. Sie können hiermit ganz leicht auch Elemente zu Ihren eigenen Fotos oder Bildern hinzufügen.Maria RivansAusschneiden, collagieren, kleben208 Seiten, Paperback, Euro (D) 20 | Euro (A) 20.90 | CHF 25ISBN 978-3-03876-198-3 (Midas Collection)Kostenlose Leseprobe als Blätterdatei: Collagen beim Buchhändler Ihrer Wahl: Collagen-BuHa direkt beim Verlag: Collagen-Midas oder bei Amazon: Collagen_Amazon ist eine zeitgenössische britische Künstlerin, die für ihre Collagenästhetik im Scrapbook-Stil bekannt ist. Rivans Werk ist eine Mischung aus Surrealismus und Pop-Art. Es greift Vintage-Motive wieder auf, um träumerische Bereiche zu schaffen, die den Betrachter in fantastische Welten des Imaginären versetzen. Sie stellt ihre Arbeiten in Groß-britannien und der ganzen Welt aus, u.a. in Hongkong, New York und in ganz Europa. Mehr Infos unter: www.mariarivans.com