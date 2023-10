Neuerscheinung: »Atlas der bedrohten Tiere« (Midas Kinderbuch)

Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Planeten ist das Aussterben von Tieren nicht auf die Evolution der Arten zurückzuführen. Der wichtigste Faktor für das Aussterben von Tieren ist heute der Mensch: Massive Abholzung, intensive Landnutzung, Umweltverschmutzung, Überfischung und vieles mehr sorgen für das unwiederbringliche Verschwinden zahlreicher Tierarten. Gleichzeitig sind wir Menschen die einzigen, die in der Lage sind, diese Entwicklung zu stoppen und unsere Welt zu einem Ort zu machen, an dem jedes Wesen leben kann.Die »Rote Liste« der Internationalen Union für die Erhaltung der Natur dokumentiert jedes Jahr, welche Arten verschwunden sind, welche bedroht sind und welche gerade gerettet werden. Sie tut dies über ein riesiges Netz von Tierschutz-Organisationen, Universitäten, Wissenschaftlern und Naturfreunden. Im »Atlas der bedrohten Tiere« werden zum ersten Mal die Fälle der Roten Liste in Form eines reich illustrierten Bilderbuchs Kindern, Jugendlichen und Familien vorgestellt.Laura FraileDie rote Liste der Weltnaturschutzunion48 Seiten, Hardcover, Euro (D) 20 | Euro (A) 20.70 | CHF 25ISBN 978-3-03876-273-7 (Midas Kinderbuch)ist Autorin, Illustratorin und Biologin mit einem Master-Abschluss in Wissenschaftskommuni­kation an der Universität in Barcelona. In ihren Büchern, die sie verfasst und auch selber illustriert, geht es um Biodiversität und Artenschutz.Leseprobe zum Buch als Blätterdatei: SOS-Lex Im Buchhandel bestellen: SOS-BuHa Direkt beim Verlag bestellen: SOS-Midas Bei Amazon bestellen: SOS-Amazon